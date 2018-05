Robili sme dobré veci. Ale nie stále, ľutoval Ramsay

Slovenskí hokejisti dali Bielorusom sedem gólov, ale turnaj sa pre nich skončil.

15. máj 2018 o 19:19 Maroš Szücs

Slovenskí hokejisti sa rozlúčili so šampionátom triumfom nad Bieloruskom.(Zdroj: TASR)

KODAŇ, BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti už pred svojím posledným zápasom v základnej skupine majstrovstiev sveta proti Bielorusku vedeli, že nemajú šancu na postup do štvrťfinále.

Rozhodlo o tom hladké víťazstvo Švajčiarska nad Francúzskom 5:1 v súboji, ktorý sa hral predtým.

Slováci napokon v divokom zápase zdolali Bielorusov 7:4.

„Chceli sme si ten zápas užiť, ale sami sme si to skomplikovali. Na konci sme však opäť začali hrať a otočili to,“ vravel útočník Ladislav Nagy, ktorý prihral na päť gólov.

„Postup do štvrťfinále sme si prehrali hneď v prvom zápase proti Čechom (Slováci dostali vyrovnávajúci gól v záverečných sekundách a napokon prehrali po predĺžení – pozn. red.). Keby sme ten zápas zvládli, stúplo by nám sebavedomie a vyhrali by sme aj nad Švajčiarmi,“ rozoberal Nagy pre RTVS.

Bakoš mal štyri body

„Na turnaji sme ukázali veľa dobrých vecí, ale naším problémom bolo, že sme to nerobili stále, strácali sme koncentráciu,“ hodnotil tréner Craig Ramsay.

“ Konečne máme tvár, vieme potrápiť každého súpera. Tréner Ramsay bol dobrou voľbou. „ Martin Bakoš

Presne taký bol aj zápas proti Bielorusku. Slováci ho začali výborne a už po osemnástich sekundách viedli. Skóroval Marek Bakoš, ktorého tréneri presunuli do prvého útoku.

Predtým nezískal na šampionáte ani bod, proti Bielorusom nazbieral hneď štyri. „Možno sme to tak mohli zložiť skôr,“ povzdychol si.

Neskôr jeho strelu tečoval do bránky Tomáš Jurčo a zdalo sa, že pre Slovákov to bude pohodový zápas. Opäť však poľavili a Bielorusi v druhej časti vyrovnali po dvoch rýchlych góloch – jednom v oslabení a druhom v presilovke.

Sekera: Mali sme na viac

Záverečná tretina bola rušná, šance sa striedali a padlo sedem gólov. Slováci viedli po ďalšom zásahu Bakoša, ale zakrátko už o gól viedli Bielorusi.

Ramsayho tím sa však pozbieral a výsledok otočil. Postupne strieľali góly Jurčo, Marek Hovorka, netradične z trestného strieľania obranca Marek Ďaloga a v záverečnej minúte v presilovke skóroval aj Michal Krištof.

Darilo sa najmä prvému slovenskému útoku – Nagy mal päť bodov, Bakoš štyri a Jurčo tri.

„Konečne máme tvár, vieme potrápiť každého súpera. Tréner Ramsay bol dobrou voľbou,“ vravel Bakoš. Mrzelo ho, že tímu napokon ušiel postup do štvrťfinále.

„Na majstrovstvách v Petrohrade nám tuším stačilo na postup deväť bodov, teraz máme jedenásť a nestačí to. Je to trpké, ale mali sme si to uhrať sami,“ hovoril.

„Dnes to bolo ako počas celého turnaja. Niekedy sme hrali štyridsať minút, inokedy dvadsať alebo tridsať. Ale nie šesťdesiat. To je dôvod, prečo sme nepostúpili. Človeka to zamrzí, lebo tento tím mal na viac,“ súhlasil kapitán Andrej Sekera.