Haščák: Odrazili sme sa od dna. Už je to niečo, čomu sa hovorí hokej

Pôsobenie Slovenska na svetovom šampionáte hodnotil bývalý reprezentant Otto Haščák.

15. máj 2018 o 20:48 Pavol Spál

Slovenskí hokejisti sa so šampionátom rozlúčili víťazstvom.(Zdroj: TASR)

Keď sa dvadsať rokov padá, tak nie je možné, aby sme hrali za rok skvelý hokej, tvrdí Oto Haščák, bývalý reprezentant a v súčasnosti skaut New York Rangers.

Ako by ste zhodnotili vystúpenie Slovákov na majstrovstvách sveta v Dánsku?

„Štvrťfinále nám opäť nevyšlo, ale nebyť nešťastného gólu v zápase proti Čechom deväť sekúnd pred koncom, tak sme tam mohli byť namiesto Švajčiarov. Je to mladé mužstvo a hralo to, na čo malo. Niektorí hráči nemajú kvalitu na to, aby hrali na svetovom šampionáte, ale zrejme lepších nemáme. Alebo boli zranení.

Umiestnenie zodpovedá nášmu trendu a hokeju, ktorý predvádzame. Všetci by sme si želali, aby to bolo lepšie, ale kvalita je niekde inde. Boli svetlé okamžiky v našej hre. Prekvapili ma hlavne mladí hráči ako Fehérváry a Krištof. Hrali lepšie, ako som od nich čakal. Práve v tom vidím budúcnosť.

Potrebujeme mať širší výber, aby sme dokázali postaviť konkurencieschopný tím aj proti lepším súperom. Prvý zápas proti Čechom bol výborný. Aj keď sme sa bránili, mali sme ho vyhrať. Druhý zápas proti Švajčiarom nám nevyšiel. Hrali sme veľmi ustráchane. Oproti prvému zápasu som mal z toho zlý dojem.“

Vlani Slováci takmer vypadli z elitnej kategórie. Vidíte odvtedy progres? Zastavil sa úpadok?

„Úpadok je podobný. Keď sa dvadsať rokov padá, tak nie je možné, aby sme hrali za rok super hokej.