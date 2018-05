Sekera: Pod Ramsaym sa niečo naštartovalo. Len nemôžme hrať slovenský hokej

Nespravili sme štvrťfinále, nie som teda spokojný. Osobné veci idú bokom, hovorí kapitán Andrej Sekera.

15. máj 2018 o 21:32 Juraj Berzedi

Na úkor slovenského tímu sa do štvrťfinále dostali Švajčiari, s ktorými ste vo vzájomnom zápase prehrali 0:2. V tabuľke získali o bod viac. Bola to kľúčová strata?

„Určite áno. Keby sme hrali šesťdesiat minút každý zápas, stále by sme mali šancu na víťazstvo. Dokázali sme to proti Švédom. Zápas so Švajčiarskom zamrzí, keďže to bol zrejme najhorší výkon na šampionáte a asi o všetkom rozhodol.“

Vaši spoluhráči sa zhodli, že tím rozhodila nepríjemná strata bodov v závere zápasu proti Česku. Súhlasíte?

„Neviem na túto otázku odpovedať. Nezáleží na tom, s kým ste hrali včera. Dôležité je to, s kým hráte dnes. Treba to hodiť za hlavu nielen v športe, ale aj v živote.

Doplatili sme na kolísavé výkony, lebo korčuliarsky sme na to mali. Technicky nie sme takí silní ako Rusi, Kanaďania či Američania, ale jednoduchosťou a účelnosťou vieme odohrať dobré zápasy.“

Na posledných piatich šampionátoch slovenská reprezentácia nepostúpila do štvrťfinále. Bolo v silách tohto mužstva, aby prelomilo neúspešnú sériu?

„Máme kvalitu, ale musíme hrať naplno šesťdesiat minút, a nielen dvadsať či tridsať. To bol najväčší kameň úrazu. A nemôže to byť len v jednom zápase, ale v ôsmich či deviatich v sérii. Keď nie, nemáme šancu na úspech.“

Musia si fanúšikovia zvyknúť, že do štvrťfinále bude Slovensko postupovať raz či dvakrát za desať rokov?

„Určite áno.