Neymar v drese Realu Madrid je pre Messiho hrozná predstava

Podľa Lionela Messiho by to bol tvrdý úder pre hráčov i fanúšikov FC Barcelona.

16. máj 2018 o 8:22 SITA

BUENOS AIRES. Hviezdny futbalista FC Barcelona Lionel Messi si myslí, že vidieť svojho priateľa a niekdajšieho spoluhráča Neymara v drese konkurenčného Realu Madrid by bolo hrozné.

Tvrdý úder pre fanúšikov

Argentínsky motor FCB uznáva, že jeho brazílsky exkolega sa odhodlal na odchod z klubu, s ktorým získal ligový titul či triumfoval v Lige majstrov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Ak by však napokon skončil v Reale Madrid, bol by to tvrdý úder pre hráčov i fanúšikov FC Barcelona," povedal Messi pre TyC Sports.

Šéf PSG: Neymar nikam neodíde

Neymar odišiel z katalánskej metropoly do francúzskeho Paríža St. Germain počas minulého leta za rekordných 222 miliónov eur, ale v ostatnom čase sa v španielskych médiách jeho meno spája s ďalšou prípadnou zmenou dresu.

Prečítajte si tiež: Iniesta po šampionáte ukončí reprezentačnú kariéru

Jeho novým zamestnávateľom by sa mohol stať práve Real Madrid, čo však rezolútne popiera majiteľ PSG Nasser Al-Khelaifi.

"Kto povedal, že Neymar u nás nezostane? Ja neviem o nikom, že by to povedal. Neymar u nás zostane na 2000 percent, má kontrakt aj pre budúcu sezónu. On sám chce zostať," povedal 44-ročný katarský biznismen Al-Khelaifi.

Zo zranenia sa zotavujúci Brazílčan dal v tejto sezóne za Paríž St. Germain 26 gólov v 30 zápasoch a získal s ním francúzsky ligový titul aj národný pohár.