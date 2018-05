Guardiola sa stal najlepším trénerom v Anglicku

Kandidovali aj Jürgen Klopp, Sean Dych, Nuno Espirito Santos, Neil Warnock a John Coleman.

16. máj 2018 o 11:17 TASR

LONDÝN. Španiela Pepa Guardiolu vyhlásili v Anglicku za futbalového Trénera roka. V uplynulej sezóne Premier League priviedol Manchester City k suverénnemu zisku titulu.

Hríči Manchestru City nazbierali rekordných 100 bodov a strelili 106 gólov. Triumfovali aj v Ligovom pohári po víťazstve 3:0 nad londýnskym Arsenalom vo Wembley.

Okrem Guardiolu kandidovali na ocenenie Tréner roka Jürgen Klopp (FC Liverpool), Sean Dyche (FC Burnley), Nuno Espirito Santos (Wolverhampton Wanderers), Neil Warnock (Cardiff City) a John Coleman (Accrington Stanley).

Warnock dostal špeciálnu cenu za to, že sa mu ôsmykrát podarilo so svojím tímom postúpiť do vyššej divízie. Do Siene slávy uviedli Sama Allardycea.

Informoval o tom portál bbc.com.