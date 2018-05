Pred Ramsaym to bol strašný chaos. Teraz sa Slováci dávajú dokopy

Začali sme veriť tomu, že môžeme zdolať aj silné tímy, hovorí kanadský tréner Craig Ramsay.

16. máj 2018 o 12:49

KODAŇ. Po vlaňajšom svetovom šampionáte sa to považovalo za hotovú vec. Miroslav Šatan bude novým generálnym manažérom reprezentácie. O pár týždňov sa to potvrdilo.

Za trénera si vybral kanadského odborníka Craiga Ramsayho. Niektorí skeptici krútili hlavou, keďže kanadský pokus s Glenom Hanlonom v minulosti príliš nevyšiel.

Teraz je to iné. Šesťdesiatsedemročný Ramsay má silnú podporu, ktorú jeho rodák nemal. Za necelý rok priniesol do tímu zámorský štýl, ktorý nie všetkým slovenským hokejistom vyhovuje.

Hráči v ňom musia zabudnúť na riskantné kľučky vo vlastnom obrannom pásme. Dôležité je, čo najrýchlejšie dostať puk pred súperovu bránku.

Na Slovensku sa zaspala doba

Už na olympiáde v Pjongčangu bolo badať náznaky nového systému, ktorý sa na majstrovstvách sveta v Kodani ešte zvýraznil.

„Vidím v tomto tíme veľa pozitívnych vecí. Myslím si, že ideme dobrým smerom. Škoda, že sa nám nepodarilo postúpiť, ale taký je hokej. Máme však na čom stavať a v budúcnosti to bude lepšie,“ reagoval útočník Tomáš Jurčo.

Za posledné štyri roky bol na svojom treťom svetovom šampionáte. Chýbal len vlani, keď sa Slováci aj s pomocou Dánska zachránili v A-kategórii majstrovstiev sveta.

„Keď to porovnám s minulosťou, veľa vecí sa tu zlepšilo. Ideme správnym smerom. Je veľkým pozitívom, že do nášho hokeja vkladáme zámorské prvky, pretože takto sa hrá v súčasnosti všade,“ hovorí 25-ročný krídelník Chicaga Blackhawks.

Hoci so slovenským tímom nepostúpil ani raz do štvrťfinále, verí, že v najbližších rokoch sa to môže zmeniť.