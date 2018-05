Hruščáková získala taliansky titul a prišla o vlasy

16. máj 2018 o 13:38 SITA

SCHIO. Slovenská basketbalistka Žofia Hruščáková získala s tímom Familia Wuber Schio majstrovský titul v najvyššej talianskej súťaži.

Schio sa radovalo z historicky deviateho titulu, navyše získalo aj Taliansky pohár. Tridsaťtriročná Košičanka prišla do klubu v závere roka z Neapola.

"V apríli minulého roka mi operovali koleno, preto som nemohla hrať v júni za Slovensko na ME a trénovať som začala až koncom leta. Do Neapola som sa išla rozohrať, skúsiť, ako mi znova pôjde hrať naplno a vtedy sa vyskytla možnosť prestúpiť do oveľa silnejšieho euroligového Schia. Samozrejme, že som príležitosť brala všetkými desiatimi. Neapol ma pustil už začiatkom decembra. Ukázalo sa, že to bol pre mňa veľmi dobrý prestup," povedala Hruščáková pre denník Šport.

Hruščákovú nevyšli majstrovské oslavy zadarmo, ako prezradila v rozhovore pre Šport v Schiu majú zvláštnu tradíciu:

"Hocikoho z kolektívu, ktorý s klubom získa prvý titul, surovo ostrihajú. Ocitla som sa medzi takými nováčikmi. Doma v Košiciach si budem musieť dať vlasy hneď upraviť, keďže mi z nich ubudlo asi 15 centimetrov. Mimochodom, tejto procedúre sa nevyhol ani tréner Pierre Vincent.