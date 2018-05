Mládežnícky reprezentant Suľa podpísal dlhoročný kontrakt s MŠK Žilina

Kontrakt 18-ročného talentovaného obrancu má platnosť do 31. decembra 2022.

16. máj 2018 o 14:32 SITA

ŽILINA. Vedenie MŠK Žilina sa dohodlo na novej zmluve so slovenským mládežníckym futbalovým reprezentantom Samuelom Suľom.

"Vážim si poctu, ktorú žilinský klub novou zmluvou do mňa vkladá. Verím, že každodennou prácou na tréningu i v zápasoch naplním očakávania," cituje oficiálna internetová stránka tímu spod Dubňa slová Suľu po podpise kontraktu.

Pracovitý zadák, ktorý prišiel do Žiliny v roku 2015 z Námestova, patrí v MŠK Žilina k oporám mužstva staršieho dorastu, lídra I. ligy. Suľa odohral v sezóne 2017/2018 aj sedem duelov za "rezervu", strelil jeden gól.

Päťročná zmluva dáva predpoklady na jeho ďalší rast.

"Napredujem v MŠK dennodenne. Mojou hlavnou ambíciou je dostať sa do A-tímu. Žilina je tým správnym mužstvom, kde by sa mi to mohlo podariť. Verím, že to bude v čo najkratšom čase. V klube je nastavená vynikajúco práca s mládežou, je na každom z nás, ako to využijeme," poznamenal Suľa.

Suľa bol minulý týždeň členom víťazného tímu reprezentácie SR "18" na medzinárodnom turnaji tejto vekovej kategórie "Slovakia Cup 2018".

Mladý obranca má na najbližšie dni jeden jasne stanovený cieľ: "Vyhrať so žilinskou devätnástkou majstrovský titul."