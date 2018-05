Štvrťfinále ponúkne obrovský šláger, najjednoduchšiu úlohu by mali mať Švédi a Fíni

Česi si proti Američanom veria, taktiež Švajčiari proti Fínom.

16. máj 2018 o 15:32 SITA

KODAŇ. Už bez Slovenska pokračujú súboje na MS v hokeji 2018 v Dánsku, po voľnej strede sa vo štvrtok uskutočnia štyri štvrťfinálové zápasy.

V Herningu nastúpia Američania proti Čechom (16.15) a Fíni proti Švajčiarom (20.15), v Kodani si Rusi zmerajú sily s Kanaďanmi (16.15) a Švédi s Lotyšmi (20.15).

V piatok príde na rad ďalší voľný deň a po ňom finálový víkend v kodanskej Royal Arene. Zápasy semifinále sa uskutočnia v sobotu o 15.15 a 19.15, duel o bronz v nedeľu od 15.45 a finále od 20.15.

MS v hokeji 2018: Rusko - Kanada

Jednoznačným štvrťfinálovým šlágrom je meranie síl medzi reprezentáciami Kanady a Ruska. Zámorský tím skončil až tretí v B-skupine, Rusi boli druhí v A-skupine.

"Máme ich už vo štvrťfinále, no je to dobré pre hokej aj pre fanúšikov. Bude to zaujímavý zápas a načo ho odkladať," uviedol skúsený ruský útočník Pavel Daciuk, ktorý väčšiu časť kariéry strávil v zámorí.

"Ak chceme tento turnaj vyhrať, musíme zdolať hocijakého súpera. Chceme postúpiť do semifinále a je jedno, či hráme proti Kanade alebo inému tímu," myslí si Jevgenij Dadonov.

MS v hokeji 2018: USA - Česko

Česi po treťom mieste v kodanskej A-skupine mieria do Herningu a vyzvú tam Američanov. "Prial som si práve Američanov. Vo štvrťfinále sme ich skoro vždy zdolali. V minulosti na MS chodili skôr na výlet. Nechcem ich podceniť, ale je to súper, ktorého som si prial," poznamenal asistent trénera českého tímu Jaroslav Špaček.

Nekompromisný bek Radko Gudas pozná väčšinu súperovho kádra. "Nastupujem proti nim v NHL. Na veľkom ihrisku som Američanov zatiaľ hrať nevidel, možno by to pre nás mohlo byť plus. Súpera musíme prinútiť hrať náš štýl," myslí si Gudas.

Na duel sa teší aj americký obranca Charlie McAvoy, aktuálne najproduktívnejší bek šampionátu. Nastúpi totiž proti klubovým spoluhráčom z Bostonu Davidom Pastrňákovi a Krejčímu.

"Sú to skvelí hokejisti. Viem veľmi dobre, čo dokážu. Musíme ich pokryť a zamedziť, aby sa dostávali do šancí. Nebude to však jednoduché," myslí si McAvoy.

MS v hokeji 2018: Švédsko - Lotyšsko

Dosiaľ nekompromisní Švédi prešli skupinou s ľahkosťou, o jediný bod ich pripravili slovenskí hokejisti. Proti hráčom Švédska chcú prekvapiť Lotyši, ktorí cez B-skupinu tesne prenikli medzi najlepšiu osmičku.

Nečaká ich však jednoduchá úloha, pretože severania zatiaľ hrajú skvelo, v siedmych zápasoch nastrieľali 31 gólov a inkasovali iba 9-krát. Nad Rusmi triumfovali 3:1 a Čechov zdolali 3:2.

VIDEO: Proti Švédom dokázali na MS bodovať iba Slováci:

Lotyši okrem nevydareného zápasu s Fínskom (1:8) vzdorovali všetkým tímom - Kanada nad nimi zvíťazila 2:1 až po predĺžení, proti hráčom USA takisto padli až v predĺžení (2:3).

"Švédsko je klasická hokejová krajina, má výborných hráčov. Ale je to iba jedne zápas, vtedy sa mažú rozdiely. Odpočinieme si a dobre sa na nich pripravíme," povedal podľa hokej.cz lotyšský brankár Elvis Merzlikins.

MS v hokeji 2018: Fínsko - Švajčiarsko

Vo štvrťfinále proti sebe nastúpia aj Fíni proti Švajčiarom. Reprezentanti Fínska ovládli A-skupinu, keď jednoznačne triumfovali nad favorizovanými zámorskými tímami. Kanadu zdolali 5:1, nad hráčmi USA zvíťazili 6:2.

Nedarilo sa im proti papierovo slabším tímom, Nemcom podľahli 2:3 po predĺžení a s domácim Dánskom prehrali tiež 2:3.

Švajčiarsko síce postúpilo až z posledného možného miesta A-skupiny, ale na šampionáte má najsilnejší tím za posledné roky, figuruje v ňom okteto hokejistov zo zámorskej NHL.

Švajčiari napriek tomu v základnej časti nezobrali body favoritom z Ruska, Švédska či Česka. "Ideme ďalej a sústredíme sa na štvrťfinále. Pozrieme si nejaké videá a pokúsime sa vyhrať," odhalil švajčiarsky útočník Nashvillu Kevin Fiala.