Valábik: Niektorí hráči videli systém prvý raz. Je strašidelné, že až teraz

Rozhovor pre denník SME: „Craig Ramsay nepriniesol nič prevratné. Učil som sa to pred pätnástimi rokmi v kanadskej juniorke. Na Slovensku to, žiaľ, prevratné je,“ hovorí bývalý hokejista BORIS VALÁBIK.

Ukázal slovenský tím na šampionáte viac alebo menej, než ste očakávali?

„Hráči predviedli veľmi dobrú hru, ale aj výkony, ktoré boli pod našu úroveň. Zápas proti Švédsku bol na hranici toho, čo naše mužstvo dokáže. Zápas proti Švajčiarsku bol zase hlboko pod jeho možnosti.

Ťažko sa to hodnotí ako celok, lebo tam boli rôzne zápasy a v rámci nich veľa dobrých aj zlých pasáží. A to je, samozrejme, slabina.

Napríklad Švédi odohrali fantasticky celých 60 minút proti Rusom. To sa musíme naučiť. Nespravili to čo my, že vyhrávame 2:0 a už si myslíme, že to pôjde samo. To je slovenská mentalita, to nás páli.“

Vlani sa reprezentácia ledva zachránila medzi elitou, teraz bojovala o postup do štvrťfinále. Dá sa ten posun hodnotiť ako úspech alebo tím mohol dosiahnuť viac?

„Angažovanie trénera Craiga Ramsayho a Mira Šatana bol fantastický krok. Môj odhad je, že by sme už boli v B-kategórii, ak by sme s možnosťami, aké máme pri skladaní tímu, hrali ten nesystémový hokej ako predtým a nezakladali si na dobrej defenzíve.

Či sa to fanúšikom páči, alebo nie, toto je jediná možnosť, ako hrať A-kategóriu nasledujúcich zopár rokov, pokým si nevychováme nových hráčov. To, že sme vôbec hrali o postup do štvrťfinále, je na hrane možností toho, čo sme momentálne dokázali poslať na majstrovstvá.“

Ktorí hráči zo slovenského tímu vás zaujali?

„Mladý Martin Fehérváry. Žiaľ, ukazuje, že v posledných rokoch bolo asi vhodnejšie odísť zo Slovenska, aby sa hráč vychoval tak, ako sa má. Christián Jaroš bol druhý mladý obranca, ktorý sa mi páčil.

Musím spomenúť aj Tomáša Marcinka, ktorý hral v defenzíve perfektne. Platí to o celej jeho lajne, ale Marcinko mi utkvel v pamäti počtom zblokovaných striel. Chalani, ktorí boli nasadzovaní na oslabenia, hrali fantasticky. Oslabenia sme mali najlepšie na turnaji. To je skvelá vizitka.“

Ako sa vám pozdával kapitán Andrej Sekera, najväčšie meno v nominácii?

„Viem, že zožal veľkú kritiku.