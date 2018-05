Banská Bystrica spoznala súperov v Lige majstrov, zahrá si aj proti obhajcovi trofeje

Súperom slovenského majstra bude aj klub z Česka.

16. máj 2018 o 16:37 SITA

KODAŇ. S hokejistami klubov JYP Jyväskylä (Fínsko - obhajca prvenstva), HC Plzeň (Česko) a HC Lugano (Švajčiarsko) sa stretnú hráči úradujúceho slovenského majstra HC'05 iClinic Banská Bystrica v základnej H-skupine Ligy majstrov 2018/2019.

Rozhodol o tom stredajší žreb v Royal Arene v Kodani počas MS v Dánsku.

Prečítajte si tiež: Trenčín zázračný obrat nedotiahol. Titul obhájili Banskobystričania

Banskobystričanov ťahali z posledného štvrtého koša. Vopred vedeli, že sa nestretnú s tímami z rovnakého okruhu (Grodno, Storhamar, Cardiff, Aalborg, Rouen, Tychy, Junosť Minsk).

V prvej fáze súťaže sa nemôžu stretnúť mužstvá z rovnakej krajiny. Každý účastník odohrá od 30. augusta do 17. októbra šesť duelov, tri doma a tri vonku. Do play off postúpia najlepší dvaja z každej skupiny. Nový šampión bude známy 5. februára 2019.

Aj v predchádzajúcej štvrtej sezóne Ligy majstrov zastupovali Slovensko banskobystrickí hráči, v minulosti sa v tejto súťaži predstavili aj HK Nitra a HC Košice.

Hokejová Liga majstrov 2018/2019 - žreb:

A-skupina: Zürich SC Lions (Švaj.), Viedeň Capitals (Rak./EBEL), Frölunda Indians (Švéd.), Aalborg Pirates (Dán.)

B-skupina: Red Bull Mníchov (Nem.), TPS Turku (Fín.), Malmö Redhawks (Švéd.), Junosť Minsk (Biel.)

C-skupina: HC Bolzano (Tal./EBEL), AIK Skelleftea (Švéd.), IFK Helsinki (Fín.), GKS Tychy (Poľ.)

D-skupina: Kometa Brno (ČR), Eisbären Berlín (Nem.), EV Zug (Švaj.), Neman Grodno (Biel.)

E-skupina: Djurgaarden Štokholm (Švéd.), Tappara Tampere (Fín.), HC Oceláři Třinec (ČR), Storhamar IL (Nór.)

F-skupina: Kärpät Oulu (Fín.), Mountfield Hradec Králové (ČR), Norimberg Ice Tigers (Nem.), Rouen Dragons (Fr.)

G-skupina: Växjö Lakers (Švéd.), SC Bern (Švaj.), Red Bull Salzburg (Rak./EBEL), Cardiff Devils (V. Brit.)

H-skupina: JYP Jyväskylä (Fín.), HC Plzeň (ČR), HC Lugano (Švaj.), HC '05 iClinic Banská Bystrica (SR)