Jedenástu etapu na Gire vyhral vedúci Yates, Froome opäť výrazne stratil

Brit zvýšil svoj náskok v celkovom hodnotení pretekov.

16. máj 2018 o 17:13 (aktualizované 16. máj 2018 o 17:19) TASR

Giro d'Italia 2018

11. etapa (Assisi - Osimo, 156 km):

1. Simon Yates V. Británia Mitchelton-Scott 3:25:53 h 2. Tom Dumoulin Holandsko Sunweb + 2 s 3. Davide Formolo Taliansko Bora-Hansgrohe + 5 s 4. Alexandre Geniez Francúzsko AG2R La Mondiale + 8 s 5. Domenico Pozzovivo Taliansko Bahrain-Merida + 8 s 6. Patrick Konrad Rakúsko Bora-Hansgrohe + 8 s

ASSISI. Brit Simon Yates sa stal víťazom stredajšej 11. etapy na cyklistických pretekoch Giro d'Italia 2018.

Líder priebežného celkového hodnotenia sa radoval v 156 kilometrov dlhej etape z Assisi do Osima, keď v náročnom závere zaútočil 1,5 kilometra pred cieľom a dokázal za sebou udržať konkurentov.

Druhé Yatesovo víťazstvo na Gire 2018

Za 25-ročným jazdcom tímu Mitchelton-Scott finišoval s dvojsekundovým odstupom holandský obhajca vlaňajšieho prvenstva Tom Dumoulin vo farbách zoskupenia Sunweb.

Tretie miesto v cieli s mankom piatich sekúnd patrí Talianovi Davidemu Formolovi z družstva Bora-Hansgrohe.

Simon Yates dosiahol druhé víťazstvo na tohtoročnom Gire po nedeľňajšej horskej deviatej etape a upevnil si vedenie na čele celkovej klasifikácie. Pred Dumoulinom vedie s náskokom 47 sekúnd, tretí Francúz Thibaut Pinot z tímu Groupama-FDJ zaostáva už o 1:04 minúty.

Brit Christopher Froome vo farbách Sky v stredu nabral manko 40 sekúnd a celkovo klesol na dvanástu priečku (+3:20 min).

"Dnes sme neplánovali ísť na etapu, pretože vo finiši, ako je tento, sa nájdu rýchlejší jazdci odo mňa. To sa aj ukázalo. Tim Wellens a tím LottoNL-Jumbo výrazne sťahovali únik a v závere si verili. Skúsili sme to však a vyšlo to. Poriadne ma naháňal Dumoulin, vyzeral lepšie ako minule na inom strmom kopci. Ako sa preteky vyvíjajú, každým dňom sa zlepšuje a to nie sú pre mňa dobré správy," povedal Simon Yates.

Uctili si Scarponiho

V stredajšej etape sa dlho nedarilo úniku usadiť sa vpredu, stalo sa tak až po 100 kilometroch, keď sa na čele ocitla skupina piatich cyklistov.

Na trase sa do cesty jazdcom postavili dve stúpania tretej kategórie - najprv Passo Cornello s dĺžkou 8,4 kilometra a sklonom 4,4 percenta a neskôr Valico di Pietra Rossa (9,6 kilometra, 3,7 percenta).

Obidve prémie vyhral Masnada a 37 kilometrov pred cieľom mal únik náskok niečo vyše dvoch minút.

Zloženie úniku dňa: Luis León Sánchez (Astana)

(Astana) Alessandro de Marchi (BMC Racing)

(BMC Racing) Fausto Masnada (Androni)

(Androni) Mirco Maestri (Bardiani-CSF)

(Bardiani-CSF) Alex Turrin (Wilier Triestina)

Dvadsaťdeväť kilometrov pred páskou bola na programe rýchlostná prémia v mestečku Filottrano, kde vlani v apríli počas tréningu tragicky zahynul bývalý jazdec Astany Michele Scarponi. Jeho pamiatku si uctil niekdajší tímový kolega Sánchez, ktorý prešiel cieľom ako prvý.

Z úniku potom postupne odpadli Maestri s Turrinom a náskok vedúcej trojice bol 20 kilometrov pred koncom iba 1:27 minúty. Pelotón ich snahu definitívne pochoval 5 kilometrov pred cieľom. Okamžite nasledoval útok Zdeňka Štybara (Quick-Step), ku ktorému sa pridal Tim Wellens (Lotto Fix All). Jeden a pol kilometra pred koncom však zaútočil ružový Yates, ktorý obehol Wellensa a pokračoval sám.

Dobehnúť sa ho snažil Dumoulin, ale Yates mu to nedovolil a víťazstvom opäť raz demonštroval svoju silu.

Vo štvrtok dostanú šancu šprintéri, na programe je 214 kilometrov dlhá etapa z Osima do Imoly. Jediným zádrhom pre rýchlych mužov môže byť kopec štvrtej kategórie Tre Monti, ktorého vrchol sa nachádza 7,4 kilometra pred cieľom.

Giro d'Italia 2018 - poradie po 11. etape:

