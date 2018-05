Payet opustil finále predčasne, spoluhráči prišli o vodcu

Hráči Olympique Marseille hovorili o príčinách prehry vo finále Európskej ligy.

17. máj 2018 o 9:19 SITA

LYON. Keď v 32. min stredajšieho finálového stretnutia futbalovej Európskej ligy 2017/2018 schádzal z trávnika zranený "špílmacher" Olympique Marseille Dimitri Payet, spolu s ním akoby odišla aj nádej francúzskeho mužstva na zisk premiérovej kontinentálnej trofeje po 25 rokoch.

Marseille v sezóne 1992/1993 vyhrali Ligu majstrov a tentoraz si "brúsili zuby" na ďalší významný pohár.

Proti však bolo Atletico Madrid, ktoré potvrdilo, že sa mu v tejto súťaži darí. Španielsky zástupca triumfoval 3:0 a tretíkrát v histórii získal pohár pre víťaza EL (2010, 2012, 2018).

"V takomto zápase potrebujete, aby najlepší hráči boli čo najlepšie pripravení. Keď prídete o kapitána, zvyčajne je to veľmi ťažké," smutne povedal po stretnutí tréner Marseille Rudi Garcia.

Aj jeho náprotivok Diego Simeone si pred zápasom uvedomoval, že eliminovať vrtkého a technicky zdatného Payeta bude kľúč k víťazstvu.

Payet nebol celkom fit, takmer vytvoril gól

Tridsaťjedenročný rodák z ostrova Réunion, zdá sa, po nedávnych svalových problémoch nenastúpil vo finále úplne doliečený. Napriek tomu už vo 4. min pripravil čistú gólovú príležitosť pre spoluhráča Valéra Germaina.

Na dlhé minúty to bola jediná šanca Marseille v zápasu. Ďalšiu mal až v 81. min Grék Kostas Mitroglou, ktorého hlavička opečiatkovala pravú žrď bránky Atletica.

"Aj keď nebol celkom fit, takmer vytvoril gól. Payet je náš najlepší nahrávač a skvele zahráva priame kopy. S jeho odchodom sme prišli o dôležitú zbraň," podotkol kouč "OM" Garcia.

Payet opúšťal ihrisko so slzami v očiach. Zatiaľ nie je známy rozsah jeho zranenia ani to, či mu táto zdravotná indispozícia umožní štart na majstrovstvách sveta v Rusku.

Reprezentačný kouč Francúzska Didier Deschamps práve vo štvrtok oznámi nomináciu na blížiaci sa svetový šampionát.

Rozhodol už prvý gól

Naďalej platí, že žiadne francúzske mužstvo dosiaľ neovládlo európsky pohár číslo dva.

"Napriek prehre musím uznať, že Atlético si zaslúžilo zvíťaziť. Bol to náš 61. zápas v tejto sezóne a na hráčoch to bolo cítiť. Ak by niektorí boli v stopercentnom stave, mohli sme byť konkurencieschopnejší. Výsledok však nič nezmení na našej krásnej ceste až do finále. Celé Francúzsko stálo za nami, preto som na hráčov veľmi hrdý," skonštatoval Rudi Garcia.

"Prvý gól bol rozhodujúci, dovtedy sme im v defenzíve robili problémy. Najdôležitejšie je, aby sme sa z tohto zápasu poučili a napredovali. Posledný krok pre nás bol príliš náročný, no bojovali sme. Chýbali nám skúsenosti. Proti takémuto tímu by ste sa nemali snažiť hrať futbal, treba nakopávať lopty a následne ich získavať. Ak sa snažíte hrať a stratíte loptu, ste v problémoch," poznamenal podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) stopér Marseille Adil Rami.

"Začali sme naozaj dobre a bola veľká škoda, keď sme inkasovali. Chvíľu nám trvalo, kým sme opäť zdvihli hlavy. Veľmi to mrzí. Máme skvelú sezónu a zaslúžili sme si odmenu. Čelili sme výbornému mužstvu, potrebujeme sa z tohto zápasu poučiť," nadviazal útočník Florian Thauvin.

Skúsenejšie Atletico

Olympique Marseille prehral tretie finále druhej najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže. V rokoch 1999 a 2004 neuspel v rozhodujúcich dueloch Pohára UEFA (predchodca dnešnej EL, pozn.).

"Atletico má väčšie skúsenosti z takýchto zápasov ako naše mužstvo. Chceli by sme toto finále odohrať ešte raz a vyhrať, ale, bohužiaľ. Pri mojej šanci vo 4. min som chcel loptu poslať k žrdi, no odletela ďaleko. Neviem, čo mám k tomu povedať. Možno keby som skóroval, zápas by sa vyvíjal inak. Musíme to však rýchlo zahodiť za hlavu, pretože v sobotu máme ďalšie finále," pripomenul útočník Valére Germain pre L´Equipe duel záverečného 38. kola francúzskej Ligue 1 2017/2018.

Olympique Marseille musí zvíťaziť v Amiens a dúfať v zaváhanie Lyonu alebo Monaka, ak sa chce zo 4. pozície posunúť medzi najlepšiu trojicu, ktorá má právo štartu v budúcosezónnej edícii LM.