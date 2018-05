Nitra si zachovala ligovú príslušnosť, uspela s odvolaním

Nitrania pôvodne nedostali licenciu na ďalší ročník pre chýbajúce dokumenty.

17. máj 2018 o 13:35 SITA

NITRA. Nováčik najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FC Nitra bude pokračovať medzi elitou aj v nasledujúcej sezóne 2018/2019. Nitrania pôvodne nedostali licenciu na ďalší ročník pre chýbajúce dokumenty.

V rozhodnutí zo 16. mája však odvolací orgán licenčnej komisie Slovenského futbalového zväzu zmenil pôvodné rozhodnutie a povolil Nitre pokračovať v najvyššej súťaži.

Šéf klubu nepochyboval

Klub spod Zobora ako nováčik pred posledným kolom Fortuna ligy 2017/2018 figuruje v tabuľke skupiny o udržanie nadstavbovej časti na prvom mieste a za určitých okolností má šancu cez baráž sa kvalifikovať do Európskej ligy.

"O kladnom rozhodnutí som nikdy nepochyboval. Vyžadovalo sa od nás doložiť dokumenty, ktoré v prvej fáze žiadosti o licenciu chýbali. Dnes už máme všetko v poriadku,“ uviedol na oficiálnom klubovom webe predseda predstavenstva Marián Valenta.

Náladu ubíjajú zápasy u súperov

Podstatnú časť aktuálneho ročníka Nitry poznačila rekonštrukcia štadióna. Tá však prebieha podľa plánov a v ďalšom ročníku by Nitrania mali pokračovať "na svojom."

"Hráme už pätnásty zápas vonku a je to cítiť vzhľadom na výsledky, aj na nálade v klube. Momentálne nemáme dôstojné podmienky pre najvyššiu slovenskú súťaž, preto sa všetci tešíme na to, keď sa rekonštrukcia dokončí a Nitra bude mať také podmienky, aké si zaslúži," uviedol Marián Valenta.

"Robíme všetko pre to. Čaká nás dokončenie rekonštrukcie a kolaudácia. Ďalší ročník by sme chceli začať na novom štadióne. Z predbežných rokovaní s dodávateľom stavby nám vychádza termín, že maximálne do konca júla by sme mali byť na novom štadióne,“ dodal Marián Valenta.