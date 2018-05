Chris Kunitz útočí na piaty Stanley Cup s tretím klubom

V histórii NHL sa z triumfu v troch kluboch tešil obranca Larry Hillman.

17. máj 2018 o 13:57 SITA

TAMPA BAY. Prvý Stanleyho pohár získal v roku 2007 ako hokejista Anaheimu. Ďalšie tri pridal v drese Pittsburghu v rokoch 2009, 2016 a 2017 a teraz Chris Kunitz útočí na piaty triumf v NHL s Tampou Bay.

Ak sa mu to podarí, bude to takmer unikát.

V celej histórii NHL je len jeden hráč, ktorý zdvihol nad hlavu pohár Lorda Stanleyho s troma rôznymi klubmi minimálne päťkrát. Až šesťkrát sa to podarilo obrancovi Larrymu Hillmanovi, v roku 1955 v Detroite, neskôr štyrikrát v Toronte (1962, 1962, 1964 a 1967) a ešte raz v Montreale (1969).

"Niekedy si myslím, že som nebol až taký dobrý hokejista na to, aké pekelné či kúzelné šťastie som mal. Bol som stále v správny čas na správnom mieste, keď išlo o veľa," smeje sa aj po rokoch Hillman už ako 81-ročný dôchodca.

Hráči, ktorí vyhrali Stanleyho pohár s 3 rôznymi klubmi: Larry Hillman (Detroit, 4x Toronto, Montreal) Mike Keane (Montreal, Dallas, Colorado) Claude Lemieux (Montreal, 2x New Jersey, Colorado) Joe Nieuwendyk (Dallas, Calgary, New Jersey) Gord Pettinger (Boston, New York Rangers, 2x Detroit) Mark Recchi (Boston, Pittsburgh, Carolina)

V NHL odohral 789 zápasov v ôsmich rôznych tímoch. "Zasa len šťastie, že to všade so mnou vydržali," dodal podľa oficiálnej internetovej stránky NHL.

Ak Tampa zdolá vo finále Východnej konferencie Washington (aktuálne 1:2 na zápasy) a potom si poradí aj s protivníkom v celkovom súboji o titul, Kunitz bude druhý po Hillmanovi s minimálne piatimi Stanleyho pohármi vo vitríne.

"Čas neúprosne beží a rád by som si ešte na koniec kariéry doprial nejaký úspech," priznal Chris Kunitz, ktorý bude mať v septembri už 39 rokov.

Nikdy nebol typický strelec, ale v kariére zažil aj 35-gólovú a 68-bodovú sezónu v drese Pittsburghu.

Kunitz ako pokojný skúsený jasnovidec

Kunitz je ako ľavé krídlo cenný aj ako brániaci hráč a v súčasnosti už aj najmä svojimi obrovskými skúsenosťami. V play-off NHL dovedna odohral dosiaľ 174 zápasov s bilanciou 27 gólov a 65 asistencií.

"Vôbec sa nečudujem, že má toľko Stanleyho pohárov a je úspešný v každom tíme, kde pôsobil. Mali by ste ho počuť na lavičke. On dopredu predvída, čo sa na ľade stane. Akoby to videl a potom to naozaj príde," skonštatoval na adresu Kunitza tréner Tampy Bay Jon Cooper.

Jeho spoluhráč Tyler Johnson tiež pridal poklonu pred veteránom z útoku Lightning. "Jeho skúsenosti sú nadovšetko. Keď sa začnú veci na ľade aj v kabíne kaziť, všetci načúvame jeho pokojnému hlasu," vyhlásil Johnson.

Šťastie na spoluhráčov

Kunitz rovnako ako predtým Hillman tvrdí, že je dieťa šťasteny.

"Keby som nemal šťastie na dobrých spoluhráčov a organizácie, v ktorých som pôsobil, nebol by som taký úspešný," uviedol rodák z Reginy v kanadskom štáte Saskatchewan.

Tréner Lightning Jon Cooper pridal ešte jednu dôležitú charakteritiku o Kunitzovi.

"Naším kapitánom je Steven Stamkos, ale aj on potrebuje občas poradiť od Kunitza. On je potrebný pre mužstvo na ľade, ale najmä mimo neho."

Stamkos pri tejto myšlienke pritakáva a priznáva, že mal veľkú radosť, keď klub z Tampy vlani v júli podpísal na jeden rok práve veterána Kunitza.

"Všetci sme sa potešili, že sa s ním môžeme stretnúť a nasať informácie, ktoré on roky zhromažďoval zo zápasov vo veľkých tímoch proti veľkým súperom. Verím, že na konci si budeme môcť povedať, že sme mu dopriali pohár číslo 5," uviedol kapitán Tampy Bay.