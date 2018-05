Niektorí súperi akoby sa nesnažili vyhrať. Tomu nerozumiem, vraví tratlonista Varga

Slovenský triatlonista bude začiatkom júna bojovať na Slovensku o svetový titul, ktorý ešte nemá.

17. máj 2018 o 16:30 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Do otvorenia olympijských hier v Tokiu ostáva bezmála 800 dní. Lenže v triatlone sa už rozbehli boje o miestenky. Kvalifikácia v tomto športe trvá dva roky a patrí medzi jednu z najnáročnejších.

Prvé body do olympijského rebríčka si vybojovali Romana Gajdošová a Richard Varga na pretekoch seriálu majstrovstiev sveta v Jokohame.

„Triatlon dnes nie je rýchlejší, ale konkurencia je oveľa širšia. Aj preto bude táto kvalifikácia náročnejšia ako tie pred olympiádami v Londýne a v Riu,“ myslí s Varga.

Po súťaži v Jokohame sa presunul do Tokia a pozrel si trať, kde sa bude o medaily bojovať.

„Trať je zaujímavá. Zatiaľ to však vyzerá, že by mi až tak nemala vyhovovať, ale ešte sa to môže zmeniť,“ hovorí. Na hrách v Riu vybojoval výborné 11. miesto.

Nór všetkých šokoval

Úvod tejto sezóny však nevyšiel najlepšiemu slovenskému triatlonistovi podľa predstáv. V seriáli MS obsadil v Abú Zabí 26. priečku, na Bermudách skončil na 19. mieste a v Jokohame na 29 priečke.

„Výsledky nie sú také, ako by som si želal, ale nie každé preteky išli tak, ako by som chcel. Ideálne nebolo to, že po plávaní sa skupina neroztrhala. Na cyklistike jazdili všetci spolu, nik sa nepokúšal ujsť. Niektorí pretekári akoby sa ani nesnažili bojovať o víťazstvo. Nerozumiem tomu," opisoval Varga.

"Preteky sa vlastne začínajú až od behu. Triatlon je síce zložený z troch športov, ale najväčšiu váhu na výsledku má práve beh. Bol by som radšej, keby mal každý šport rovnakú váhu,“ dodáva.

Richard Varga. (zdroj: TASR)

V seriáli majstrovstiev sveta sa objavilo viacero mladých súperov. Naopak favoriti, ktorí boli v minulosti v popredí pretekov a určovali ich priebeh, buď prešli na dlhšie súťaže, alebo ich trápia zranenia.

Rozdiely medzi najlepšími sú oveľa menšie. Konkurencia je väčšia a darí sa uspieť aj menej známym triatlonistom. Na Bermudách napríklad nečakane zvíťazil 21-ročný Casper Stornes a prví traja v cieli boli Nóri. V minulosti niečo nevídané.

„To bol obrovský šok pre celý triatlonový svet. Veď ten Nór dovtedy nebol ani len v prvej desiatke na Svetovom pohári, čo je v triatlone nižšia úroveň.