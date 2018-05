Ani titul v Bratislave nemusí stačiť. Ako sa Slováci vyhnú olympijskej kvalifikácii

BRATISLAVA. Iba necelých 56 sekúnd ich delilo od jednej z najväčších senzácií v olympijskej histórii. Nemeckí hokejisti mali počas februárových zimných olympijských hier v Pjongčangu na dosah zlaté medaily.

Vo finálovom stretnutí vyhrávali nad Olympijskými športovcami z Ruska 3:2 a v závere tretej tretiny mali dokonca k dispozícii presilovú hru. Lenže Rusi zariskovali, odvolali brankára a pri hre piatich proti piatim vyrovnali.

V predĺžení napokon rozhodli o svojom triumfe.

Aj zisk striebra bol pre Nemcov historickou udalosťou. Nechýbalo pritom veľa a v Pjongčangu by vôbec nehrali.

O účasť v hlavnom turnaji totiž museli bojovať v olympijskej kvalifikácii. A v nej v rozhodujúcom stretnutí zdolali Lotyšov iba tesne 3:2.

Olympijská kvalifikácia zrejme už čoskoro čaká aj slovenských hokejistov. Doteraz vďaka postaveniu vo svetovom rebríčku postupovali na olympiády priamo, teraz o to budú musieť bojovať.

Štyri šampionáty a olympiáda

Slováci sa po majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku dostali do zložitej situácie. Nepostúpili do štvrťfinále a ešte viac si skomplikovali priamy postup na olympiádu 2022 v Pekingu.

Okrem domácej Číny bude mať istý štart iba osem najlepších tímov v rebríčku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) po budúcoročných majstrovstvách sveta na Slovensku.

Ako jednotlivé podujatia ovplyvnia rebríček IIHF po MS 2019: MS 2019 - 100 % zo získaných bodov MS 2018 - 75 % zo získaných bodov ZOH 2018 - 75 % zo získaných bodov MS 2017 - 50 % zo získaných bodov MS 2016 - 25 % zo získaných bodov

Zvyšné krajiny budú musieť o tri zostávajúce miestenky bojovať až v trojkolovej kvalifikácii.

Do rebríčka IIHF sa rátajú body za umiestnenie na posledných štyroch majstrovstvách sveta a jednej olympiáde.

Každému turnaju sa však prikladá iná dôležitosť.

Najviac cenený je posledný absolvovaný šampionát. Rebríčkové body sa nijako nekrátia. To už neplatí pri zvyšných turnajoch.

Z predchádzajúceho turnaja si tímy pripočítajú iba 75 percent získaných rebríčkových bodov, za turnaj spred dvoch rokov 50 percent bodov a za turnaj spred troch rokov 25 percent bodov.

Ak by jeden tím vyhral všetky štyri majstrovstvá sveta, do rebríčka by si bral 1200 bodov (plný počet), 900 bodov, 600 bodov a 300 bodov.

Body z olympijských hier majú rovnakú percentuálnu hodnotu ako body z majstrovstiev sveta, ktoré sa konali v tom istom roku ako olympiáda.

Rebríček, ktorý rozhodne o priamych účastníkoch hier v Pekingu, tak bude zostavený z výsledkov na majstrovstvách sveta za roky 2019, 2018, 2017, 2016 a na olympiáde 2018.

Priamy postup sa zdá byť utópiou

Aktuálny rebríček IIHF, ktorý vyšiel po práve skončenom šampionáte, nie je pre tímy bojujúce o olympiádu smerodajný. Sú v ňom totiž zarátané aj body za MS 2015, ktoré sa o rok zrušia.

Vytvorili sme preto rebríček, v ktorom majú krajiny iba tie body, ktoré sa budú rátať aj do olympijského rebríčka - teda z MS 2016, 2017, 2018 a ZOH 2018. K tomu pribudnú už iba výsledky z MS 2019.

Ak chce Slovensko postúpiť na olympiádu priamo, bez nutnosti hrať v kvalifikácii, musí predstihnúť minimálne tri tímy. Momentálne je totiž v olympijskom rebríčku až na jedenástej pozícii.

Pred Slovákmi sú Nóri a Lotyši, ale len veľmi tesne - na Nórsko strácajú 25 bodov, na Lotyšsko päť bodov. Výrazne však zaostávajú za dôležitou ôsmou pozíciou, na ktorej sú Nemci.