Rád provokujem, aby sa ľudia zobudili, tvrdí trnavský Superman

Pred vojnou ste s rodinou opustili rodné Srbsko. Ako si na to spomínate?

„Mal som veľmi šťastné detstvo v Srbsku, ale nemyslím si, že krajina, ktorú som opustil, by bola pre mňa dôležitá. Odišli sme keď som mal asi osem, či deväť rokov.“

Začínali ste v novej krajine. Aké to bolo?

„Navštevoval som súkromnú internátnu školu, to bol môj prvý kontakt s Anglickom. Moji rodičia emigrovali do Viedne a mňa spolu so sestrou poslali do Anglicka. Škola bola ako vo filme Harry Potter, ale bez kúziel.

Trávil som tam niekoľko mesiacov v roku a cez leto som chodil za rodičmi do Viedne. Nebolo to jednoduché, hlavne na začiatku. Chýbali mi rodičia. Na začiatku som mal problémy s jazykom. Takto som strávil až desať rokov. Od deviatich do osemnástich. Postupne som si na tom zvykol a bolo to fajn.“

Cítite sa byť ešte Srb?

„Ak mám byť úprimný, ani nie.