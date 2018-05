Brankár Čechov vie o slávnej minulosti: Žiaľ, teraz sú iné časy

Česko skončilo na MS v hokeji 2018 v štvrťfinále. Podľahlo USA.

18. máj 2018 o 7:58 SITA

HERNING. Pre českých hokejových reprezentantov sa skončilo účinkovanie na MS 2018 v Dánsku vo štvrťfinále.

Tímu USA podľahli vo štvrtok tesne 2:3. Hoci po prvej tretine Česi prehrávali 0:2, v druhej časti hry vyrovnali.

V treťom dejstve rozhodol gólom o postupe Američanov Patrick Kane, bol to preňho už druhý gól v zápase - predtým otvoril skóre v 11. min.

"Je to jeden z najlepších hokejistov na svete. Mrzí ma prvý gól, mal som ho chytiť. Bola to milimetrová strela, ale aj tak som ju mal mať. Ukázal svoje kvality, klobúk dole. Keď dostane priestor, vie to trafiť, je naozaj výborný," chválil 29-ročného krídelníka podľa portálu idnes.cz český brankár Pavel Francouz.

Ten na MS utvoril tandem s Davidom Rittichom. Vo štvrťfinále dostal šancu skúsenejší z nich.

Francouz: Sú trochu iné časy

Česi už tretí rok po sebe neprenikli medzi štyri najlepšie tímy, na medailu čakajú od roku 2012.

"Najviac si budem spomínať na skvelú partiu, Boli tu mladší chlapci, čerstvá krv. Bolo to super. Len škoda, že sme zase, podobne ako vlani, neprekročili štvrťfinále. Veľmi nás to mrzí. Je to veľmi nepríjemné.

Vieme o tom, že pred nami bola generácia, ktorá väčšinou cez to štvrťfinále prešla a väčšinou bojovala o zlato. Žiaľ, teraz sú trochu iné časy. Musíme sa snažiť bojovať každý rok a budeme pre to robiť úplne všetko," zhodnotil Francouz.

V NHL bude musieť zamakať

Dvadsaťsedemročný brankár pôsobil v ročníku 2017/2018 v Traktore Čeľabinsk v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

V ďalšej sezóne si premiérovo vyskúša zámorský angažmán, dohodol sa na zmluve s Coloradom Avalanche.

"Hrá sa tam viac priamočiaro do bránky a sú tam najlepší hráči na svete. Myslím si, že budem musieť ešte veľa zamakať," dodal rodák z Plzne.