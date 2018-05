Slovenská plavkyňa Listopadová ukončila kariéru vo veku 25 rokov

18. máj 2018 o 8:02 TASR

BRATISLAVA. Slovenská plavkyňa Katarína Listopadová ukončila športovú kariéru vo veku 25 rokov. Informovalo o tom piatkové vydanie denníka Šport.

"Nie je to náhle rozhodnutie. Uplynulé dva roky ma plávanie akosi nenapĺňalo, skôr vyčerpávalo, najmä psychicky. Prišiel čas, že musím začať robiť niečo iné, pre moju budúcnosť. Už od OH v Riu som často uvažovala, či to ešte skúsim.

V týchto dňoch končím tiež vysokú školu. Minulý týždeň som bola aj v Banskej Bystrici, kde som moje rozhodnutie oznámila Dukle, môjmu zamestnávateľovi. Odvtedy je to teda akoby oficiálne," povedala účastníčka dvoch olympijských hier pre denník Šport.

Listopadová skončila na OH 2012 v Londýne na 28. priečke na 200 metrov polohové preteky, o štyri roky neskôr v Riu de Janeiro bola 22. na 50 m znak a 30. na 100 m motýlik.

Venovala sa všetkým plaveckým spôsobom okrem prsiarskeho. V dlhom bazéne drží tri a v krátkom dva individuálne rekordy SR a je spolumajiteľka jedenástich z celkovo trinástich štafetových rekordov SR.