Kužmová porazila Američanku Brenglovú a v Trnave postúpila do štvrťfinále

Kužmová narazí na turnajovú jednotku Švédku Johannu Larssonovú.

18. máj 2018 o 12:35 (aktualizované 18. máj 2018 o 13:21) TASR a SITA

TRNAVA. Slovenská tenistka Viktória Kužmová zvíťazila nad turnajovou päťkou, Američankou Madison Brenglovou, za 101 minút 6:4, 7:6 (1) v 2. kole dvojhry na turnaji ITF Empire Slovak Open v Trnave.

Vo štvrťfinále, ktoré je na programe ešte v piatok, Kužmová narazí na turnajovú jednotku Švédku Johannu Larssonovú.

Kužmová označila zápas s Brengleovou za veľmi náročný.

Dvojhra - 2. kolo: Viktória Kužmová (SR) - Madison Brenglová (USA-5) 6:4, 7:6 (1) /za 101 minút/

"Hlavne koncovka bola veľmi ťažká. Bolo náročné udržať sa tam hlavou, lebo za stavu 6:5 som nevyužila pri vlastnom servise tri mečbaly. V tajbrejku som sa však našťastie dobre skoncentrovala a zvládlo som to. Súperka skoro vôbec nekazila a bolo ťažké uhrať fiftín,

navyše fúkal vietor. V druhom sete tam bolo veľa brejkov, čo bolo spôsobené aj tým, že sme obe dobre returnovali. Nebudem mať príliš času pripraviť sa na druhý piatkový zápas, no podmienky sú pre všetky hráčky rovnaké. Vo štvrtok sa nehralo pre dážď, tak je to dnes nahustené. Larssonovú poznám, no ešte som s ňou nikdy nehrala," povedala zverenka trénera Michala Mertiňáka.