Krach Fínov. Švajčiari nás prečítali, tvrdia

Prekvapením hokejových MS v Dánsku sú Švajčiari. V boji o medialy vyzvú Kanadu.

18. máj 2018 o 13:18 Miloslav Šebela

HERNING. Fínsky hokej prežíva krach. Zo šampionátu sa hokejisti vracajú znova bez medailí. Vo štvrťfinále nečakane vypadli so Švajčiarskom po prehre 2:3.

Kľúčové boli tri švajčiarske góly v priebehu necelých štyroch minút v polovici zápasu a výkon brankára Genoniho, ktorý pochytal 32 striel.

V druhej tretine mali Švajčiari viac šancí a skóre v ich prospech mohlo byť vyššie.

Gränlund: Vypadnutie je ako zlý vtip

„Po tomto zápase, akoby v nás ostala hrozná pachuť,“ nechápal fínsky kapitán Mikael Gränlund.

„Nikdy som neskončil na majstrovstvách už vo štvrťfinále. To je ako zlý vtip. Skoro stále sme hrali dobrý hokej, atmosféra v kabíne bola skvelá. Teraz ani neviem, čo mám k tomu povedať. Som veľmi sklamaný," cituje ho švédsky denník Aftonbladet.

Fíni boli po základnej skupine plní optimizmu. Ako jediní tím dokázali v skupine zdolať Američanov aj Kanaďanov. Do boja o medaily im to však nestačilo.

„Sklamanie vždy vyplýva z vašich očakávaní. Hráči mali svoj sen, no ten je teraz fuč. Aj taký býva hokej,“ hovoril fínsky tréner Lauri Marjamäki. „Na vystúpení tohto tímu nie je nič negatívne, skôr naopak,“ vravel fínskym novinárom.

Vo Fínsku dávajú vinu za neúspech práve jemu. Mužstvo síce hralo pohľadný, kombinačný hokej, ale takticky zlyhalo proti slabším súperom Nemecku, Dánsku a Švajčiarsku.

Bez medailí za dva roky

Najviac však Marjamäkimu vyčítajú zlú bilanciu mužstva na veľkých turnajoch. Pod jeho vedením totiž nezískalo mužstvo ani jednu medailu. Neuspelo na MS 2017, olympijských hrách 2018 ani na tohtoročnom šampionáte.

„Nula plus nula je vždy len nula. Ktorý ďalší fínsky tréner skončil podobne? Rauno Kopri v rokoch 1986 a 1987. A to on bol s mužstvom oveľa bližšie k úspechu,“ píše Christian Vuojärvi pre Svenska Yle.

„Švajčiari nás mali skvelo prečítaných. Vedeli, že máme skvelých korčuliarov. Švajčiarsky tím nemal žiadnu výraznú slabinu a v zápase kompletne rozbili súhru nášho mužstva,“ píše denník Iltasanomat.

Fíni akoby neverili, že opäť budú chýbať v súbojoch o medaily. (zdroj: TASR/AP)

Švajčiari skvelo napádali rozohrávku, hrali viac priamočiaro a v druhej tretine boli rýchlejší. „Výsledok tohto turnaja je hrozný, ale to by nemalo platiť pre náš hokej. Hráči, ktorí prišli z NHL, ukázali veľký pokrok.“

Švajčiari sú v semifinále po piatich rokoch. Na MS 2013 dokonca získali striebro, keď za celý turnaj prehrali len jediný zápas.

„K našej hre sme sa dostali až od druhej tretiny,“ vravel obranca Roman Josi. „Strelili sme pár rýchlych gólov, čo nám veľmi pomohlo. Teraz sa vrátime do Kodane. Kanada v semifinále bude pre nás ďalšou veľkou výzvou,“ doplnil kapitán Švajčiarov Raphael Dias.

Anisimov: Rozhodujúci bol McDavid

Z majstrovstiev sa naopak prvý raz od roku 2013 vracajú bez medailí ruskí hokejisti. Do semifinále nepostúpili len druhý raz od roku 2007. V zápase s Kanadou ani raz neviedli, skóre museli stále doťahovať.

V riadnom čase sa zápas skončil nerozhodne 4:4. V predĺžení však strelil v presilovke rozhodujúci gól O'Reilly. Na tri góly vrátane postupového prihral kapitán Connor McDavid.

„Je to pre nás sklamanie,“ vravel Arťom Anisimov. „Celý zápas rozhodol McDavid. Nie náhodou je to najproduktívnejší hráč NHL za posledné dva roky.“

„Trochu to škrie, pretože sme mohli Kanaďanov zdolať. Neboli nad naše sily. Rozdiel nebol až taký veľký. Najviac ma teší, že sme hrali ako tím,“ vravel tréner Iľja Vorobjov pre Sport-express.

Ruský kouč po šampionáte nevedel, či pri reprezentácii bude pokračovať. Momentálne je len dočasne povereným trénerom miesto Olega Znaroka, ktorého odvolali z postu štyri týždne pred MS.

„Či tu ostanem? To je zložitá otázka,“ odvetil.

Druhú semifinálovú dvojicu tvorí Švédsko – USA.