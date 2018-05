Záverečné kolo Fortuna ligy rozhodne, či sa bude hrať baráž o Európsku ligu

O veľa ide viacerým tímom.

18. máj 2018 o 16:32 TASR

BRATISLAVA. Slovenská futbalová Fortuna ligy 2017/2018 vyvrcholí v sobotu záverečným 10. kolo nadstavbovej časti, ktoré odpovie otázku, či sa bude ešte hrať baráž o Európsku ligu UEFA 2018/2019.

Rozhodne o tom duel na Pasienkoch medzi Slovanom a Žilinou. O priamy postup do Európskej ligy bojuje aj DAC Dunajská Streda - ak vyhrá v Ružomberku, určite skončí minimálne na treťom mieste.

DAC prehral tri zápasy za sebou bez streleného gólu a tak je pod tlakom. "Verím sebe aj spoluhráčom, že sme schopní získať tri body. Za celú túto dobrú sezónu by sme si to zaslúžili. S týmto cieľom pocestujeme do Ružomberka," povedal pre klubový web Panamčan Eric Davis.

Kým Slovan už má Európu vďaka víťazstvu v Slovnaft Cupe zabezpečenú, Žilina stále bojuje o priamy postup.

Práve jej prípadné víťazstvo a preskočenie Slovana v tabuľke by však mohlo ukončiť sezónu hneď štyrom tímom, ktoré ešte veria v play off - Trenčínu, Ružomberku, Nitre aj Michalovciam, hoci zo spodnej šestky si ho zahrá napokon iba jeden z dvojice najlepších.

Pre Slovan je motivácia rozlúčiť sa so sezónou víťazne, a predovšetkým skončiť na druhej priečke, na ktorej ho ešte stále môžu preskočiť DAC i Žilina.

Fortuna liga - 10. nadstavbové kolo: O titul: Ružomberok - Dunajská Streda (Ziemba, T. Somoláni, P. Bednár)

(Ziemba, T. Somoláni, P. Bednár) Slovan Bratislava - Žilina (Marhefka, D. Hrčka, Kováč, TV DAJTO)

(Marhefka, D. Hrčka, Kováč, TV DAJTO) Trnava - Trenčín (A. Somoláni, Lieskovský, Mókoš, RTVS) O udržanie sa: Prešov - Michalovce (Dohál, Poláček, Barenčík, NTC Poprad)

(Dohál, Poláček, Barenčík, NTC Poprad) Podbrezová - Zlaté Moravce (Kružliak, Vorel, Štrbo)

(Kružliak, Vorel, Štrbo) Nitra - Senica (Glova, Hrmo, Chládek, V Zlatých Moravciach) /všetky zápasy sa hrajú v sobotu 19. mája o 17:00/

Rozlúčka s majstrovskou sezónou bude v Trnave veľkolepá, tri dni trvajúce oslavy nezmarí ani minulotýždňový debakel v Žiline 0:6.

V skupine o udržanie sa má blízko k prípadnej baráži o Európsku ligu Nitra, ktorá v Zlatých Moravciach privíta Senicu. Pred Michalovcami má na poste lídra iba jednobodový náskok a k istote potrebuje zdolať predposlednú Senicu.

Záhoráci si zahrajú baráž, kľúčový zápas s Prešovom zvládli a vedia, že priamy zostup im už nehrozí. Navyše, majú dobrú formu, neprehrali už štyrikrát v sérii. Opačne to platí o Nitre, ktorá štyri kolá za sebou nevyhrala, napriek tomu však bude favoritom.

V ďalších dueloch Podbrezová privíta Zlaté Moravce a Prešov v Poprade Michalovce. Východoslovenské derby bude mať trpkú príchuť pre Prešov. Tatran po dvoch sezónach z najvyššej súťaže vypadáva už tretíkrát v histórii samostatnosti.

Michalovčania ešte majú o čo bojovať, ak sa im podarí preskočiť Nitru, možno si zahrajú o Európsku ligu.