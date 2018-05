Trnava oslavuje majstrovský titul, v poslednom kole podľahla Trenčínu

Hlasy po zápase:

Martin Ševela, tréner Slovana: "S chlapcami sme si zadefinovali, že ide o posledný zápas sezóny. Motiváciou bolo zdolať dobré mužstvo, akým je Žilina. Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, kedy sme mali tri strelecké pokusy. Aktivita bola na našej strane, ale paradoxne sme inkasovali. Bolo dôležité, že sme pokračovali ďalej a šance sme aj premenili na góly a do polčasu sa nám podarilo otočiť skóre. Cez prestávku sme sa rozprávali s hráčmi, že treba pokračovať v aktivite do vyššieho vedenia, čo sa nám aj podarilo. Potom to už bola taktická hra, kde súper išiel do rizika. Museli sme na to reagovať prestriedaním, vystužili sme obranu o Salátu, ktorý dominoval v osobných súbojoch. Zápas bol zaujímavý až do konca, kedy mali obe mužstvá brejkové šance."

Adrián Guľa, tréner Žiliny: "Bol to zaujímavý zápas. Vyvíjal sa pre nás dobre, keď domáci skóre otočili, ešte stále sa dalo robiť niečo s výsledkom. Všetko sa ale lámalo pri strele Škvarku, ktorý mohol vyrovnať. Vzápätí rozhodla lacná chyba, keď sme dostali súpera do dvojgólového vedenia. Chlapci nezložili zbrane, ale museli sme otvoriť našu defenzívu. Zápas sa začal rozkúskovávať, nedostali sme sa do extra tempa, ktoré potrebujeme na to, aby sme súpera ešte viac zatlačili. Súper sa posilnil o striedajúceho Salátu a víťazstvo si už udržal."