Prešov sa s najvyššou súťažou rozlúčil víťazstvom nad Michalovcami

Hlasy po zápase:

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Doma sme chceli tento posledný zápas zvládnuť a hráči k tomu dobre pristúpili, hlavne srdiečkom. Na strane hostí bola kvalita, chceli sme byť preto trpezliví a počkať si na šancu. Tá prišla v prvom polčase a využili sme ju. Mali sme aj ďalšie možnosti, dokonca sme prekonali znovu Kováča, ale zastúpil ho spoluhráč na čiare. Škoda našich nevyužitých príležitostí, mohli sme duel dohrávať v pokojnejšom tempe. Dal som v tomto zápase šancu aj dorastencom, bol to pre nich náročný test, takže i z tohto dôvodu ma teší, že sme toto stretnutie zvládli."

Juraj Jarábek, tréner FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble: "Zápas mal na záverečné kolo patričné tempo, náboj i agresivitu, no ihrisko nebolo najlepšie. Ku koncu už bola hra kostrbatá. Začali sme duel zle, inkasovali sme sporný gól, videli sme totiž ruku hráča, ktorý zakončoval. Mali sme potom aj my šance na vyrovnanie, ale domáci boli lepší ako celok, viac túžili po víťazstve. To asi rozhodlo. Vyhrali zaslúžene, lebo na konci mali aj brejky nás podržal brankár Kováč. My sme si vážnejšie príležitosti v závere nevypracovali. Nie je náhoda, že máme na jar šesť bodov. Mužstvo je zle poskladané, je to najhoršia jarná časť z môjho trénerského pohľadu. "

Michal Breznaník, autor jediného gólu zápasu, kapitán Podbrezovej: "Odohrali sme dobrý zápas, chceli sme ho vyhrať, veď bol posledný v sezóne a doma. Hrali sme skvele, dali sme gól a potom si to už držali, navyše sme mali aj ďalšie šance, takže môžeme byť spokojní. Jar nám vyšla dobre. Čo sa týka môjho gólu, väčšinou dávam krížnu strelu k vzdialenejšej žrdi, vyšlo mi to. Som rád, že po dlhom čase som dal gól a hlavné je, že bol víťazný."