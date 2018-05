Iuventa Michalovce potvrdila dominanciu, získala ôsmy titul po sebe

Pre Iuventu to je rekordný 11. titul v histórii.

19. máj 2018 o 20:45 TASR

ŠAĽA. Hádzanárky Iuventy Michalovce sú ôsmykrát za sebou majsterkami Slovenska. V treťom finálovom dueli play off vyhrali v sobotu na palubovke HK Slovan Duslo Šaľa 27:25 a v sérii triumfovali suverénne 3:0.

Pre zverenky trénera Jána Packu to je rekordný 11. titul v histórii, šiestykrát v sérii vybojovala Iuventa domáce double.

Šaľa čaká na svoj jubilejný desiaty ligový primát už 13 rokov, naposledy sa tešila v sezóne 2004/2005.

Finále play off o majstra SR v hádzanej žien - 3. zápas:

HK Slovan Duslo Šaľa - Iuventa Michalovce 25:27 (13:14)

zostava a góly Šale: Haládiková, Ladicsová, Krebsová - Trochtová 5, Rácková 1, Špendlová, Königová 1, Pócsíková 3/1, Greštiaková, Bahýlová 10/1, Némethová 2, Vargová 1, Kurňavová, Tisajová, Bujnochová 2

zostava a góly Iuventy: Muliková, Antičová - Holešová 5, Kišíková 5, Rebičová 1, Trúnková 3, Habánková, Janičičová, Holejová 4/1, Wollingerová, Holubová, Bajčiová, Fiľková-Trehubová 8/1, Čovičová 1

Rozhodovali: Mandák a Rudinský, vylúčené: 2:6, ČK: 58. Wollingerová, 7m hody: 5/2 - 3/2, 700 divákov

/konečný stav série 0:3, Iuventa obhájila titul/

Hlasy po zápase:

Ján Packa, tréner Michaloviec: "Sme šťastní, že to takto dopadlo a máme titul. Dnes to bol výborný a dramatický zápas, v ktorom rozhodli maličkosti. Oba tímy predviedli veľmi dobrú hádzanú, musím pochváliť aj Šaľu za jej výkon. My sme korunovali našu snahu víťazstvom, máme naozaj vynikajúci kolektív. Verili sme, že titul vybojujeme už dnes."

Tetyana Fiľková-Trehubová, autorka 8 gólov Michaloviec: "Bolo to dnes ťažké, ale to sme vedeli dopredu a preto sme išli do zápasu s pokorou. Dúfali sme a verili, že rozhodneme už v treťom dueli. Šaľa však hrala veľmi dobre a mali sme aj kúsok šťastia. Trochu budeme oslavovať už tu a trochu aj po ceste domov."

Mária Holešová, krídelníčka Michaloviec: "Mali sme šťastie a výbornú brankárku. Ona nás podržala, inak sme dnes hrali veľmi zle v obrane i v útoku. Bol to najťažší zápas z troch finálových, pretože v Šali sa nikdy nehrá ľahko. Titul sme vyhrali zaslúžene, ale finále nebolo také jednoznačné ako ukazuje výsledok série."

Michal Lukačín, tréner Šale: "Nezvládli sme záverečné minúty zápasu. Namiesto toho, aby sme súpera potrestali v presilovej hre, školácky sme mu odovzdali dve lopty. Škoda, pretože dnes sme mohli vyhrať. Napriek tomu si myslím, že dievčatá podali heroický výkon, dali do toho viac srdca ako súper. Niekedy ale býva šport nespravodlivý. Finálová séria pre nás nie je sklamaním, sklamaním je pre nás dnešný zápas."

Ivana Bahýlová, autorka 10 gólov Šale: "Všetky moje góly by som vymenila za víťazstvo. Som sklamaná, pretože sme súperky mali na lopatkách, ale nezvládli sme záver. Rozhodlo premieňanie šancí, my sme naše zahodili. Myslím si, že nevyhral lepší, ale skôr šťastnejší tím. Tento rok sme na Michalovce mali, preto ma mrzí, že sme vo finále nevyhrali ani jeden zápas."