Štyri kluby majú šancu zahrať si Európsku ligu. Slovensko čaká baráž

Slovensko budú v európskych pohárových klubových súťažiach v nastávajúcej sezóne reprezentovať štyri tímy.

20. máj 2018 o 9:32 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku sa premiérovo bude hrať play off o účasť vo futbalovej Európskej lige.

Semifinále aj finále sa budú hrať na jeden zápas

Sobotňajšie posledné 10. kolo nadstavbovej časti najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy 2017/2018 rozhodlo o tom, že prvýkrát v histórii budú mať štyri kluby šancu zabojovať o účasť v Európskej lige (EL) v play off.

Program play-off o účasť v Európskej lige: Semifinále (streda 23. mája o 17.30 h): MŠK Žilina - FC Nitra AS Trenčín - MFK Ružomberok Finále (nedeľa 27. mája o 17.20 h): víťazi semifinále - duel sa uskutoční na ihrisku lepšie umiestneného mužstva

ŠK Slovan Bratislava obsadil po sobotňajšom víťazstve 3:2 nad MŠK Žilina druhú priečku v konečnej tabuľke Fortuna ligy a práve umiestnenie Slovana (ako víťaza národného pohára Slovnaft Cup) do tretej pozície v celkovej klasifikácii ligovej súťaže bolo podmienkou pre to, aby sa hralo play off o EL.

V semifinálových dueloch play off sa v stredu 23. mája o 17.30 h v Žiline stretne domáci MŠK (štvrté mužstvo v skupine o titul) s najlepším tímom skupiny o udržanie FC Nitra (celkovo 7. tím tabuľky), piaty AS Trenčín privíta šiesty tím v klasifikácii MFK Ružomberok.

Finále sa bude hrať v nedeľu 27. mája o 17.20 h na ihrisku lepšie umiestneného mužstva v konečnej tabuľke Fortuna ligy.

"Semifinále aj finále sa budú hrať na jeden zápas. V prípade remízy po riadnom hracom čase by nasledovalo predĺženie 2x15 minút.

Štyri kluby v pohárovej Európe

Ak by sa ani v ňom nerozhodlo, víťaza určí penaltový rozstrel," informuje oficiálna internetová stránka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže fortunaliga.sk.

Slovensko budú v európskych pohárových klubových súťažiach v nastávajúcej sezóne 2018/2019 reprezentovať štyri tímy.

Úradujúci slovenský šampión FC Spartak Trnava začne pohárovú púť v 1. predkole Ligy majstrov.

Vicemajstrovský ŠK Slovan Bratislava a tretie mužstvo konečnej tabuľky Fortuna ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda sa predstavia v prvom predkole Európskej ligy - Slovan i DAC v EL doplní aj víťaz spomenutého play off, a to najúspešnejší z kvarteta MŠK Žilina, AS Trenčín, MFK Ružomberok, FC Nitra.