Získala piaty titul. Plzeň so Slovákmi sa predstaví v Lige majstrov

Som rád, že po fantastickej jeseni a trošku zložitejšej jari sme uhrali titul, uviedol tréner Vrba.

20. máj 2018 o 14:22 SITA

PLZEŇ. Futbalisti FC Viktoria Plzeň po dvoch rokoch sú nazad na českom tróne.

Triumf v najvyššej domácej súťaži HET lige 2017/2018 spečatili zverenci Pavla Vrbu domácim víťazstvom 2:1 nad hráčmi FK Teplice v rámci sobotňajšieho predposledného 29. kola.

Po jeseni bola Plzeň suverénna

Z titulu sa tešia aj slovenskí reprezentanti: brankár Matúš Kozáčik aj stredopoliar Patrik Hrošovský v sobotu absolvovali plnú minutáž, útočník Marek Bakoš nastúpil v 82. minúte.

O góly Viktorie sa postarali Michael Krmenčík a Milan Petržela, plzenský odchovanec v drese hostí David Vaněček päť minút pred koncom skorigoval na konečných 1:2 z pohľadu FK Teplice.

Plzeň má pred záverečným kolom sedembodový náskok pred druhým v poradí SK Slavia Praha, ktorá v sobotu doma prehrala 1:3 s tímom FK Jablonec.

Futbalisti Plzne po jeseni boli suverénni lídri HET ligy, no na jar dlho nie a nie sa vymotať z hernej i výsledkovej krízy.

Hráči Plzne na jeseň v lige získali 46 bodov zo 48 možných (bilancia 15-1-0), v úvodnej polovici jarnej časti iba 6 bodov z 21 možných (bilancia 1-3-3).

Plzeň v skupinovej fáze Ligy majstrov

Po jeseni Plzeň viedla v tabuľke o 14 bodov pred Slaviou Praha a Sigmou Olomouc, pred zápasom proti Tepliciam Slavia zaostávala o štyri body. Napokon Plzeň svoje prvenstvo uhájila.

Plzeň získala celkovo piaty triumf v najvyššej českej súťaži (2011, 2013, 2015, 2016, 2018). Bonusom pre Viktoriu tento rok je miestenka priamo do skupinovej fázy Ligy majstrov 2018/2019.

V tejto fáze LM sa predstavili na jeseň rokov 2011 a 2013; zmerali si sily s FC Barcelona, AC Miláno, Bayernom Mníchov či Manchestrom City.

"Som rád, že po fantastickej jeseni a trošku zložitejšej jari sme uhrali titul, ktorý znamená skupinu Ligy majstrov, čo je super.

Môžeme sa v pokoji pripravovať, čaká nás veľa práce. Jar nebola optimálna, ale ja vždy všetky sčítam. Z tohto pohľadu sme boli najlepší, zaslúžene sme vyhrali," povedal tréner Vrba, cituje ho web idnes.cz.

Zmeny v kádri Plzne

"Jarná časť je vždy oveľa ťažšia. Ukázalo sa to aj tento rok. Veľa mužstiev bojuje o holý život, mnoho hrá o poháre. Krízové boli najmä domáce zápasy.

Nezdolávali sme mužstvá, ktoré sme mali zdolávať. Komplikovalo nám to život, mali sme byť oveľa suverénnejší," skonštatoval Vrba.

Kouč plzenského klubu tiež naznačil pohyb v mierne prestarnutom kádri: "Zmeny prídu. Na prestupovom trhu pracujeme, máme podpísaných niekoľko hráčov.

Minimálne štyri posily by mali prísť, nejaká obmena kádra určite bude. Z tohot pohľadu nám dosť pomôže, že máme istú Ligu majstrov. Tí hráči to budú vedieť, to je pre nás pri vyjednávaní výhoda."