Kužmová ovládla turnaj v Trnave, v rebríčku sa posunie do prvej stovky

Slovenská tenistka si poradila s Paraguajčankou Veronicou Cepedeovou-Roygovou.

20. máj 2018 o 14:28 (aktualizované 20. máj 2018 o 15:14) TASR a SITA

TRNAVA. Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa stala víťazkou antukového turnaja ITF EMPIRE Slovak Open v Trnave.

Vo finále si poradila s treťou nasadenou Paraguajčankou Veronicou Cepedeovou-Roygovou 6:4, 1:6, 6:1 a získala doposiaľ najcennejší titul v kariére.

V pondelok bude prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej stovke.

Premiéra v svetovej stovke rebríčka

V rebríčku WTA by sa mala posunúť na 84. miesto. Z MMSR si odnáša prémiu 15 200 USD pred zdanením a 140 bodov do rebríčka.

Finále ITF EMPIRE Slovak Open 2018: Dvojhra - finále: Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Veronica Cepedeová-Roygová (3-Parag.) 6:4, 1:6, 6:1 Štvorhra - finále: Jessica Moorová, Galina Voskobojevová (Aus./Kaz.) - Xenia Knollová, Anna Smithová (Švaj./V. Brit.-1) 0:6, 6:3, 10:7 (zápasový tajbrejk) /za 76 minút/

Kužmová je druhou slovenskou singlovou víťazkou v Trnave po Anne Karolíne Schmiedlovej, ktorá triumfovala na dvorcoch TC EMPIRE v roku 2014.

Cepedeová druhýkrát za sebou neuspela vo finále, vlani prehrala s Češkou Markétou Vondroušovou.

O osude prvého setu duelu medzi Kužmovou a Cepedeovou-Roygovou rozhodol piaty gem, v ktorom Slovenka prelomila súperkino podanie.

Zverenka trénera Michala Mertiňáka hrala rýchlo a agresívne, výborne podávala. V druhom dejstve sa karta obrátila.

Cepedeová-Roygová začala predvádzať typický juhoamerický antukový tenis založený na výbornom pohybe, nerobila takmer žiadne chyby a po dvoch brejkoch si vybudovala náskok 5:0.

Kužmová: Forma je dobrá, to ma teší

V rozhodujúcom sete však dominovala Kužmová, na ktorej konto pribúdal jeden víťazný úder za druhým. Vďaka brejku vo štvrtom geme si vybudovala náskok 4:1 a zápas už dotiahla do úspešného konca.

"Bolo to veľmi ťažké, bola som už veľmi unavená. V treťom sete som dostala šancu na začiatku a som rada, že som to dotiahla do víťazného konca.

Forma je dobrá, to ma teší. To, že som vyhrala turnaj na antuke som nečakala," povedala víťazka v prvej reakcii.

Slovenská tenistka Viktória Kužmová vyhrala nad Paraguajčankou Veronicou Cepedeovou-Roygovou (vľavo). (zdroj: TASR)

Titul z Trnavy označila za najcennejší v kariére. "Je skvelé, že som ho získala pred domácimi fanúšikmi. Venujem ho môjmu trénerovi Michalovi Mertiňákovi, ktorý so mnou neľahký týždeň zvládol a môjmu otcovi.

Sledoval každý jeden môj zápas z tribúny. Bol to pre mňa mimoriadne vydarený turnaj, veď na ceste za trofejou som zdolala štyri nasadené hráčky. Dokázala som sama sebe, že moja hra môže sláviť úspech aj na antuke," uviedla pre TASR.

Na Roland Garros v hlavnej súťaži

Kužmovú okrem zisku titulu potešili ďalšie dve veci - bude v elitnej stovke a na druhom grandslamovom turnaji roka Roland Garros v Paríži sa dostane priamo do hlavnej súťaže.

"Je super, že nebudem musieť hrávať kvalifikácie na veľké turnaje. Ušetrím tak sily. Na prvý Roland Garros medzi ženami sa veľmi teším a budem sa snažiť dosiahnuť čo najlepší výsledok."

"Viktória hrala dobre, gratulujem jej. Ja som odohrala dobrý turnaj, ale nie som spokojná, pretože som vo finále prehrala," uviedla zdolaná finalistka.