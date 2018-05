Ohlasy médií: Švajčiarske srdcia boli veľké ako Matterhorn

Švédsko sa stalo majstrom sveta. Vo finále porazilo Švajčiarsko po predĺžení.

21. máj 2018 o 9:21 SITA

KODAŇ. Ohlasy svetových internetových médií na finálový zápas 82. majstrovstiev sveta v hokeji v Kodani, v ktorom Švédsko zdolalo Švajčiarsko 3:2 po samostatných nájazdoch:

IIHf.com: "Tri korunky opäť zo zlata! Gól Filipa Forsberga v nájazdoch zabezpečil Švédsku po roku opäť titul majstra sveta."

Expressen (Švéd.): "A opäť zlaté nájazdy. Pred rokom v Kolíne Henrik Lundqvist kompletne vychytal Kanaďanov, teraz Anders Nilsson pustil za seba jeden puk, ale neskôr bol stopercentný a stačilo to opäť na zlato.

Nikto z našich hráčov nebol lepší ako ten druhý, ale všetci boli úžasní. To je vizitka súčasného švédskeho hokeja, povedal legendárny Börje Salming."

Aftonbladet (Švéd.): "Gratulácia Švédsku, gratulácia Grönborgovi! Majstrovstvá sveta ste zmenili na svoju oslavu. Také žlté ako teraz neboli azda nikdy predtým. Ale finále bolo rovnako dramatické a vzrušujúce ako pred rokom proti Kanade. Švajčiarske srdcia boli také veľké ako ich Matterhorn. Vôbec by sme neprotestovali, keby sa majstrami sveta stali Švajčiari."

Dagens Nyheter (Švéd.): "História sa občas zvykne opakovať. Kodanské finále nápadne pripomínalo to kolínske spred roka aj so zlatou bodkou pre Švédsko. Nie je príliš zdravé zažívať taký stres vo finále rok čo rok, tvrdia švédski hokejoví hrdinovia."

20min.ch (Švaj.): "Boli sme tak blízko... Prvotné sklamanie je obrovské, ale neskôr nastúpi hrdosť. Po striebornej medaile pred piatimi rokmi sme napísali, že cieľom Švajčiarska by malo byť dosiahnutie úrovne Slovenska, pretože sú to porovnateľné hokejové krajiny.

To znamená, že každých osem až desať rokov získať na MS nejakú medailu. Teraz sme to dokázali o čosi rýchlejšie, navyše sme boli centimetre od zlata z majstrovstiev sveta. Švajčiarsky hokej vstúpil do novej sféry."

Blick (Švaj.,): "To bola dráma! Pre udatných Švajčiarov zostalo po nájazdoch iba striebro. 2:2 po 60 minútach, 2:2 po predĺžení a nakoniec 2:1 na nájazdy pre Švédov."

Idnes.cz (ČR): "Zase Švédi a zase po nájazdoch! Tie dve miesta v Kodani sú od seba vzdialené 7 kilometrov. Zatiaľ čo socha Hansa Christiana Andersena v centre mesta pripomína jedného z najslávnejších rozprávkarov sveta, v neďalekej Royal Arene vznikal príbeh až rozprávkových rozmerov.

Tvoril ho švajčiarsky zázrak na ľade, ktorý až vo finále svetového šampionátu tesne podľahol Švédom. V pravom hokejovom nerváku."

Championat.com (Rus.): "Švajčiarsky hokej už patrí do špičky, ale majstrami sveta sú opäť Švédi. Hovorí sa, že na víťazstvo v nájazdoch je potrebné aj šťastie.

Vyhrať však nájazdy dva roky po sebe vo finále MS môže len ten, kto si verí a zaslúži si to. Švédi počas celého šampionátu dokazovali, že oni sú ti praví, ktorí si majú vychutnať chvíle s víťazným pohárom. Patrí im právom."