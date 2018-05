Švajčiari sa túžili vyrovnať Slovensku. Teraz vstupujú do novej éry

Švajčiarsku rozprávku zastavili suverénni Švédi. Na majstrovstvách sveta zvíťazili už sedemnásť zápasov v sérii.

21. máj 2018 o 11:04 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Bolo trinásť minút pred koncom tretej tretiny, keď slovenský hokejista Ladislav Nagy vyrovnal na svetovom šampionáte so Švédskom na 3:3.

Odvtedy Slováci zvierali súpera, boli lepší a mohli zvíťaziť. V predĺžení napokon prehrali 3:4.

Ak by sa im podarilo streliť víťazný gól, boli by jediným tímom na turnaji, ktorý zdolal majstrov sveta. A je pravdepodobné, že vo finále by nehrali Švajčiari, na ktorých úkor by postúpili do štvrťfinále práve slovenskí hokejisti.

Skutok sa však nestal. Aj preto sa Švédi so Švajčiarmi dostali až do finále, ktoré malo všetko. Emócie, skvelú úroveň i veľké napätie.

Rozhodli až samostatné nájazdy, v ktorých boli úspešnejší Švédi, ktorí obhájili titul majstrov sveta.

Nemyslieť na zlato je hlúposť

Už pred šampionátom patrili k najväčším favoritom na prvenstvo. Turnaj zobrali so všetkou vážnosťou, keď na súpiske mali až dvadsiatich hokejistov z NHL.

„So zostavou, ktorú máme k dispozícii, by bolo hlúpe nemyslieť na zlato. Nikoho však nepodceňujeme a na ceste za titulom sa snažíme baviť hokejom,“ priznal pre SME švédsky obranca Adam Larsson.

So zlatom na krku sa v ňom miešali rôzne emócie. Radosť z víťazstva, ale tiež smútok. Vo februári mu totiž zomrel otec Robert.

„Želám si, aby tu bol so mnou. Táto medaila je preňho,“ cituje Larssona švédsky denník Aftonbladet.

Švédom pomáhali šťastné nohavice

Švédi na turnaji ani raz nezaváhali. Vo štvrťfinále zdolali Lotyšsko 3:2 a v semifinále deklasovali USA 6:0. Na svetovom šampionáte ťahajú famóznu sériu sedemnástich víťazstiev.

„Sme stroj aj mimo ľadu. Teraz budeme oslavovať minimálne tri dni,“ uviedol útočník Rickard Rakell.

Kapitán švédskeho tímu Mikael Backlund po finále prezradil aj nečakané tajomstvo zlatého úspechu.