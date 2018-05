Mali by Slováci hrať v Košiciach alebo v Bratislave? (anketa)

Konečné rozhodnutie oznámia v utorok.

21. máj 2018 o 11:54 Marián Szűcs

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. Šampionát v Dánsku sa skončil, o rok privíta hokejovú elitu Slovensko.

Podľa čerstvého svetového rebríčka by mali slovenskí hokejisti hrať v B-skupine spolu so Švédskom, Ruskom, Českom, Švajčiarskom, Lotyšskom, Rakúskom a Talianskom.

Anketa:

Kde by mali hrať slovenskí hokejisti zápasy v základnej skupine na MS 2019? Bratislava 47 Košice 120 Hlasovalo: 167

Hlasovanie otvorené:

od: 21.05.2018 11:21

V A-skupine by mali byť Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Nórsko, Dánsko, Francúzsko a Veľká Británia.

Slováci majú hrať v Košiciach

Zloženie skupín však ešte nie je definitívne. Organizátor šampionátu má právo spraviť zmeny a niektoré tímy vymeniť - napríklad z marketingových dôvodov.

Spravili to napríklad aj Dáni. Pôvodne boli nasadení do kodanskej skupiny spolu so Slovenskom, ale napokon sa vymenili s Francúzmi.

Slováci by mali o rok odohrať zápasy v základnej skupine v Košiciach a nie v Bratislave ako pri predchádzajúcom domácom šampionáte v roku 2011. Podľa neoficiálnych informácií je to už hotová vec.

Dôvodom je predaj vstupeniek, čo je pre organizátora dôležitý zdroj príjmov. V Bratislave je síce väčší štadión, ale ten by vypredali aj Česi či Rakúšania.

Výmena za Nórsko?

Naopak, pri minulom šampionáte bola návštevnosť v Košiciach nižšia. Účasť Slovenska v tamojšej skupine by to výrazne zmenila.

Prečítajte si tiež: Slovensko by malo na budúcoročných MS v hokeji hrať skupinové zápasy v Košiciach

Črtá sa tak napríklad výmena susedov vo svetovom rebríčku Slovenska a Nórska medzi skupinami. Slováci by sa dostali do A-skupiny a hrali by v Košiciach.

Nóri by šli do bratislavskej B-skupiny, v ktorej by okrem Čechov a Rakúšanov dvíhali návštevnosť aj Rusi, Švajčiari či Lotyši.

Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja sa k zloženiu skupín oficiálne nevyjadrilo. Ani k tomu, či bude slovenský tím hrať v Košiciach alebo v Bratislave. Má sa tak stať v utorok na tlačovej konferencii.