V Taliansku velebia už dvoch Slovákov. Škriniar si vyslúžil záujem veľkoklubov

Gianluigi Buffon sa lúčil s Juventusom aj celou talianskou ligou.

21. máj 2018 o 13:11 SITA

RÍM. Nedeľňajšie zápasy záverečného 38. kola uzavreli najvyššiu taliansku futbalovú súťaž Serie A 2017/2018.

Posledný hrací deň dal odpovede na záverečné dovtedy nezodpovedané otázky v súvislosti s bojom o účasť v budúcosezónnej Lige majstrov aj bojom o zotrvanie medzi elitou.

Majster bol známy od minulého víkendu, obhajobu prvenstva zrealizoval turínsky Juventus. Získal siedme prvenstvo v sérii, celkovo má na konte 34 titulov.

Dominuje od sezóny 2011/2012, v ročníku 2010/2011 sa z prvenstva tešili hráči AC Miláno. Juventus si v sobotu na záver doma poradil so zostupujúcim Hellasom Verona (2:1).

Tento duel bol posledný v turínskom drese pre už legendárneho brankára Gianluigiho Buffona, odchytal 63 minút.

"Gigi uzavrel kapitolu histórie Juventusu, ktorá sa už nikdy nezopakuje," vyhlásil tréner Juventusu Massimiliano Allegri, citoval ho web football-italia.net.

Neapol ukončil sezónu víťazstvom

Jediný, kto s Juventusom držal krok prakticky až do konca ročníka, bol SSC Neapol vedený slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom.

91 bodov nazbieral Neapol v sezóne 2017/2018.

Neapolčania získali z pohľadu SSC rekordných 91 bodov, Turínčania o štyri viac. Neapol pri nedeľňajšej domácej rozlúčke zvíťazil 2:1 nad Crotone.

Slovenský stredopoliar, ktorý v decembri prekonal klubový strelecký rekord Argentínčana Diega Maradonu, nastúpil v 75. minúte.

"Som rád, že sme sezónu pred našimi skvelými fanúšikmi ukončili víťazstvom. Vďaka všetkým priaznivcom, ktorí nás s veľkou láskou podporovali celú sezónu," uviedol prostredníctvom svojho webu Hamšík, v súvislosti s ktorým sa množia špekulácie o jeho odchode z klubu.

Talianske médiá vyrukovali s údajnou ponukou z Číny.

Inter si vybojoval Ligu majstrov

V Lige majstrov 2018/2019 sa predstaví aj tretí v poradí AS Rím a napokon aj Inter Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom, pre Inter to je prvá účasť medzi elitou od sezóny 2011/2012.

Inter, ktorý pod vedením Josého Mourinha triumfoval v LM 2009/2010, si účasť zabezpečil v nedeľu tesným víťazstvom 3:2 na pôde Lazia Rím, priameho konkurenta.

Rimania potrebovali na udržanie štvrtej priečky minimálne remízu, viedli 1:0 aj 2:1, no Inter gólmi Maura Icardiho z pokutového kopu v 78. minúte a Matíasa Vecina v 81. minúte otočil skóre a udržal výhru.

Pri rovnosti bodov (72) v prospech Interu rozhodli výsledky vzájomných duelov ako prvé kritérium, na San Sire sa koncom decembra zrodila bezgólová remíza.

"Po viacerých náročných rokoch sme chceli miesto v prvej štvorke za každú cenu. Lazio má skvelý tím, no my sme si verili až do konca. Vydali sme zo seba všetko a v takom prípade sa výsledok skôr či neskôr dostaví," povedal pre klubový web obranca Andrea Ranocchia.

Slovenský zadák Škriniar tradične odohral celý duel.

Inter otočil zápas v Ríme a vybojoval si Ligu majstrov

Škriniara v Taliansku velebia

Dvadsaťtriročný stopér počas premiérovej sezóny v Interi svojimi výkonmi zaujal, portál goal.com ho zaradil do ideálnej zostavy ročníka aj medzi najvydarenejšie prestupy sezóny.

Podľa medializovaných informácií sa o Škriniara zaujímajú elitné európske kluby, účasť Interu v Lige majstrov však v tomto smere môže zahrať do karát milánskemu klubu.

Miestenku do Európskej ligy si vybojovali Lazio Rím, AC Miláno a Atalanta Bergamo.

Z najvyššou súťažou sa minimálne na rok lúčia dvaja z trojice nováčikov - Benevento a Hellas Verona, v ktorého kádri sú tiež slovenskí mládežnícki reprezentanti Ľubomír Tupta a Šimon Štefanec.

Iným zostupujúcim je Crotone, SPAL Ferrara obsadil 17. miesto a udržal sa medzi elitou.

Škriniar po prestupe do Interu sa okamžite uchytil