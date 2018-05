Beňuš ani Hochschornerovci sa nepredstavia na ME v Prahe. Mirgorodského úspech prekvapil

Majstrovstvá Európy v Prahe-Troji sa uskutočnia od 1. do 3. júna.

BRATISLAVA. Júnové majstrovstvá Európy vo vodnom slalome v Prahe budú bez úradujúceho strieborného medailistu v C1 z Ria de Janeiro 2016 Mateja Beňuša.

V národnej kvalifikácii totiž skončil medzi kanoistami až štvrtý za Alexandrom Slafkovským, Michalom Martikánom a Markom Mirgorodským.

"Som veľmi rád, že som sa nominoval do seniorskej reprezentácie. Bol to môj cieľ, ale úplne som s tým nerátal, no podarilo sa to," hovorí Marko Mirgorodský, minuloročný majster Európy v kategórii do 23 rokov.

“ Som rád, že sa opäť predstavím na vrcholových pretekoch. Teraz si trochu oddýchnem a pripravím sa na majstrovstvá Európy. „ Jakub Grigar

Beňušovi nevyšli kvalifikačné boje v Liptovskom Mikuláši, na ktorých obsadil 4. a 7. miesto.

Na kontinentálny šampionát necestujú ani trojnásobní olympijskí šampióni Peter a Pavol Hochschornerovci, reprezentačnú miestenku si vyjazdili bratranci Ladislav a Peter Škantárovci, Tomáš Kučera s Jánom Bátikom a Juraj Skákala s Matúšom Gewisslerom.

Súrodencov Hochschornerovcov vyradila "päťdesiatka" v záverečných kvalifikačných pretekoch v Liptovskom Mikuláši.

Medzi kajakármi budú v Prahe súťažiť Jakub Grigar, Martin Halčin a Jakub Stanovský. Nominačné preteky nevyšli Andrejovi Málekovi a na ME bud chýbať.

"Som rád, že sa opäť predstavím na vrcholových pretekoch. Teraz si trochu oddýchnem a pripravím sa na majstrovstvá Európy," povedal Jakub Grigar.

Medzi kajakárkami si miestenku na ME vyjazdili Elena Kaliská, Eliška Mintálová a Michaela Haššová.

V disciplíne C1Ž sa v Prahe predstavia Monika Škáchová, Simona Maceková a vekom ešte stále juniorka Soňa Stanovská.

