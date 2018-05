Prežíva svoju najlepšiu sezónu. Mladá Slovenka chce patriť do elitnej päťdesiatky

Dvadsaťročná tenistka VIKTÓRIA KUŽMOVÁ triumfovala na ITF EMPIRE Slovak Open v Trnave.

21. máj 2018 o 15:35 Ondrej Gajdoš

V Trnave ste získali druhý tohtoročný titul. Aký bol finálový boj proti Paraguajčanke Véronice Cepedeovej-Roygovej (6:4, 1:6, 6:1)?

„Som šťastná, že som zápas zvládla. Odohrala som tu ťažké zápasy a síl som už nemala nazvyš. Prvý set som ako-tak zvládla, potom som v druhom sete začala chytať kŕče, takže som nevedela, ako to pôjde ďalej.

Trochu som sa v tejto fáze zápasu povyhadzovala, chcela som hrať rýchlejšie a urobila som zopár zbytočných chýb. Súperka ich robila veľmi málo. Keď som jej v treťom sete zobrala podanie a bolo 3:1, akoby mi to vlialo novú energiu a už som zápas nepustila. Prestala som myslieť na to, že mi niečo je a išla som do každej loptičky naplno.“

V Trnave ste len druhou slovenskou víťazkou po Anne Karolíne Schmiedlovej, ktorá tu zvíťazila v roku 2014. Ako to vnímate?

„Teší ma to o to viac, že sa hralo na antuke. Na moju hru je asi lepší hard alebo tráva, no vyrastala som na antuke a presvedčila som sa, že sa viem presadiť aj na tomto povrchu. Turnaj bol ťažký aj pre dážď, v piatok som musela odohrať dva zápasy s hráčkami top 100, ale podmienky sme mali všetky tenistky rovnaké.“

Kto má najväčšiu zásluhu na tomto triumfe?

„Určite môj tréner Michal Mertiňák, ktorý ma vedie od začiatku tohto roku a sprevádza ma na všetkých turnajoch. Veľmi ma potešilo, že v Trnave bol po dlhom čase so mnou aj môj otec, ktorý sledoval každý jeden zápas z tribúny. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí prišli a povzbudzovali ma. Veľmi si to vážim.“

Na turnajoch ITF ste získali viacero titulov. Kam radíte tento úspech?

„Veľmi vysoko, pretože je to veľký turnaj. Ťažko to však porovnávať s predchádzajúcimi úspechmi. Vážim si každé víťazstvo, veľmi mi v tomto roku pomohli aj výhry vo fedcupových súbojoch s Ruskom či v Bielorusku.“

Vďaka zisku titulu ste sa v rebríčku WTA posunuli na 84. miesto. Čo to pre vás znamená?

Viktória Kužmová má 20 rokov (narodila sa 11. mája 1998), je 84. hráčka podľa rebríčka WTA,

momentálne ju trénuje Michal Mertiňák,

jej obľúbeným povrchom je hard,

s Ruskou Pospelovovou zvíťazili vo štvorhre dievčat na US Open 2015,

vybojovala 13 titulov na turnajoch úrovne ITF. Najväčší s dotáciou 100-tisíc dolárov vyhrala tento rok v Trnave.

„Je to veľmi dôležité, pretože na veľkých turnajoch sa môžem dostať priamo do hlavnej súťaže a vyhnem sa kvalifikáciám. Niekde sú až trojkolové a oberá to o veľa síl.

Prvý raz budem hrať aj v hlavnej súťaži na Roland Garros. Teraz si dám dva dni voľna, zregenerujem a vo štvrtok letím do Paríža. Teším sa, cítim formu, chcem dať zo seba to najlepšie.“

Za päť mesiacov ste sa posunuli v rebríčku o 54 miest. Čo ste zlepšili, že prišiel takýto posun?

„Výrazne som si zlepšila pohyb na kurte, kondíciu, hrám agresívnejšie, pomáham si servisom, na ktorom sme pracovali s trénerom. V tréningoch sa naďalej budeme zameriavať na zdokonalenie mojej útočnej hry, musím sa tlačiť do kurtu bez ohľadu na akom povrchu hrám. Stále mám nejaké rezervy v servise, vo volejoch aj v pohybe. Na to musím pracovať neustále.“

Aké máte teraz ciele, keď ste hráčkou svetovej stovky?

„Musím ísť postupne, krok po kroku. Myslím si, že je reálne, aby som sa dokázala prebojovať aj do prvej päťdesiatky. Zatiaľ je toto moja najlepšia sezóna, hrala som veľa ťažkých zápasov a aj keď som niektoré prehrala, tak som videla, že s hráčkami top 50 môžem v pohode hrať. Viem však, že mi ešte chýbajú maličkosti, na ktorých treba pracovať. Cítim, že keď hrám svoju hru a padá mi to do kurtu, tam môžem hrať vyrovnaný zápas s hociktorou súperkou.“