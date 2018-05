Huesca sa premiérovo v histórii predstaví v La Lige

Klub bol blízko k postupu už v uplynulej sezóne, neuspela však v baráži.

22. máj 2018 o 8:12 SITA

MADRID. Španielsky futbalový klub SD Huesca sa premiérovo v histórii predstaví v tamojšej najvyššej súťaži Primera División.

Tím z Aragónska si prienik medzi španielsku elitu zabezpečil pondelňajším víťazstvom na ihrisku CD Lugo (2:0), po ktorom už nemôže skončiť horšie ako na 2. pozícii v Segunda División.

"Tvrdo sme o to bojovali, je to zaslúžené. Nemôžem tomu uveriť, Huesca je prvoligové mužstvo. Je to historická chvíľa a poriadne to oslávime," povedal útočník Álex Gallar.