ONLINE: Potvrdí Francúzsko úlohu favorita aj po druhý raz? Vyzve ho Peru

Online prenos budete môcť sledovať spolu s nami.

21. jún 2018 o 0:00 (aktualizované 21. jún 2018 o 0:04) SME.sk

JEKATERINBURG. V úvodnom zápase na MS vo futbale 2018 pomohla Francúzsku k výhre videotechnológia. Pri prvom góle do siete Austrália (2:1) rozhodla o penalte, pri druhom posúdila, že lopta bola o milimetre za bránkovou čiarou.

Aj Peru pomohlo video, vďaka nemu malo výhodu pokutového kopu. Lenže nepremenilo ho a Dánsku napokon podľahlo 0:1.

Francúzsko by malo v prípade výhry postup do osemfinále na dosah, Peru by sa víťazstvom vrátilo do boja o postup medzi elitnú šestnástku.

Online prenos: Francúzsko - Peru (MS vo futbale 2018, C-skupina)