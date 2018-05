Kapitán, zostaň s nami. Fanúšikovia v Neapole nechcú, aby Hamšík odišiel

Som sklamaný, že nám opäť titul ušiel, uviedol Marek Hamšík.

22. máj 2018

NEAPOL. "Kapitán, zostaň s nami," stálo na transparente, ktorý rozprestreli fanúšikovia Neapola počas stretnutia záverečného stretnutia 38. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže medzi domácim tímom a Crotone.

Reagovali tak na špekulácie, ktoré spájajú slovenského reprezentanta a klubovú ikonu Marka Hamšíka s odchodom do Číny, odkiaľ má lukratívnu ponuku, talianske médiá hovoria až o 10 miliónov eur za rok.

Hamšík je sklamaný, že nezískali titul

Tridsaťročný stredopoliar nastúpil až v 75. min. Rodák z Banskej Bystrice pôsobí v Neapole už 11 rokov a utvoril viaceré klubové rekordy, ale vytúžené scudetto nikdy nezískal.

Podľa webu denníka Pravda už Hamšík požiadal prezidenta klubu Aurelia De Laurentiisa o uvoľnenie z klubových služieb.

SSC Neapol skončil v ročníku 2017/2018 na druhom mieste v Serii A. Napriek pomerne vydarenej sezóne zaostal za majstrovským Juventusom o štyri body.

"Verili sme, že v tomto roku by sme mohli konečne získať scudetto. Som sklamaný, že nám opäť titul ušiel. Mrzí ma to kvôli našim skvelým fanúšikom, ktorí by si tento triumf zaslúžili.

Ďakujem im za veľkú podporu. Tomuto cieľu som roky venoval všetky svoje sily. Možno teraz prichádza obdobie, keď sa naše cesty rozídu. Rád by som skúsil ešte niečo nové," povedal podľa denníka Pravda rodák z Banskej Bystrice.

Hamšík st.: Záujem je vážny

Seriózny záujem klubov z Číny a možný odchod Hamšíka z milovaného Neapola potvrdil aj hráčov otec Richard.

"Ich záujem je vážny, ale rokovania nie sú jednoduché. Lanária ho už tri roky, lenže Marek ponuky odmietal, sústreďoval sa na zisk scudetta s Neapolom, čo sa však opäť nepodarilo.

Problém je teraz najmä v tom, že v Číne nie je momentálne hlavné prestupové obdobie, to nastane až v zime.

Prvou otázkou je teda fakt, kedy by mohol do Číny odísť. Kluby majú rôzne predstavy. V Ázii naplno beží sezóna a v čínskych tímoch majú limity na počty legionárov v kádri.

Ďalšia vec je, že Marek má v Neapole ešte tri roky zmluvu, takže teraz je to všetko v rukách manažérov a jeho zamestnávateľa. Momentálne to vidím na 60:40 v prospech jeho odchodu do Číny," uviedol Hamšík st.

V klube talianskeho vicemajstra sa v lete chystajú viaceré zmeny. Na odchode je aj tréner Maurizio Sarri, ktorý si vyberá medzi Zenitom Petrohrad a FC Chelsea.

Chystajú sa rokovania

Zmena dresu je možná u viacerých opôr. Okrem Hamšíka by SSC mohli opustiť aj José Callejón, Raúl Albiol, Dries Mertens či Jorginho.

"Teraz sa chystajú rokovania Markovho manažéra Juraja Vengloša s prezidentom klubu," prezradil Richard Hamšík.

Otec sedemnásobného slovenského futbalistu roka i aktuálneho futbalistu štvrťstoročia si nemyslí, že by jeho synovi prípadný prestup do Ázie zavrel dvere do reprezentácie. Samozrejme, ak by na to mal výkonnosť.

"Ak by dostal od trénera pozvánku, určite by sa to dalo zladiť. Je známych viacero prípadov, keď hráč pôsobí v Číne a je naďalej aj členom národného tímu.

Jedným z nich je aj niekdajší Marekov spoluhráč z Neapola Argentínčan Ezequiel Lavezzi, ktorý tam hrá už tri roky," uzavrel Richard Hamšík.