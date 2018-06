ONLINE: Nemecko môže skončiť už v základnej skupine. Zabojuje proti Švédsku

Online prenos budete môcť sledovať spolu s nami.

23. jún 2018 o 0:00 (aktualizované 23. jún 2018 o 0:02) SME.sk

MOSKVA. Úradujúci majster sveta z Nemecka nezvládol úvodný zápas na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku.

Nemeckí futbalisti senzačne podľahli Mexiku 0:1, keď o triumfe rozhodol Hirving Lozano.

V druhom zápase sa stretnú so Švédskom, ktoré na začiatok MS porazilo Južnú Kóreu 1:0. Švédski futbalisti môžu spečatiť svoj postup do osemfinále, no musia zdolať Nemecko.

Online prenos: Nemecko - Švédsko (MS vo futbale 2018, F-skupina)