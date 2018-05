Čaká nás možno najväčší zápas v hokejovom živote, vraví Ovečkin

Washington zabojuje o postup do veľkého finále.

23. máj 2018 o 16:41 SITA

TAMPA BAY. Ruský hokejista Alexander Ovečkin sa počas trinástich sezón v NHL nikdy nedostal s Washingtonom za druhé kolo play off, ale tento ročník to už zmenil a môže ešte viac.

Ovečkina a spol. delí jeden zápas od postupu do rozhodujúcej finálovej série play off o Stanleyho pohár. Stačí vyhrať v stredu v noci na ľade Tampy Bay. Zápas číslo 7 finále Východnej konferencie, ako tradične, nemá favorita a Ovečkin to vie.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ovečkin: Bude to zábava

Prečítajte si tiež: Tatar si zahrá o Stanleyho pohár. Nováčik pokračuje v senzačnej sezóne

"Každý rok pred začiatkom súťaže máte myšlienky či túžby dostať sa do play off a tam uspieť. Teraz sme konečne v pozícii, že sa nám to môže podariť," uviedol Ovečkin.

"Všetci teda chceme využiť túto šancu. Samozrejme, čaká nás najťažší zápas. Oveľa náročnejší ako ktorýkoľvek v riadnej časti sezóny. Možno najväčší v našom hokejovom živote," pokračoval ruský útočník.

Ovečkin je dlhodobo jedným z najobávanejších útočníkov NHL. Na konte má sedem minimálne 50-gólových sezón, ale na Stanleyho pohár sa až doteraz pozeral so svojím tímom z poriadnej diaľky.

Washington bol iba raz vo finále bojov o Stanleyho pohár, v roku 1998 aj so slovenským kanonierom Petrom Bondrom. Vo finále vtedy Capitals hladko prehrali s Detroitom Red Wings.

"Stále čakáme na satisfakciu za tie roky tvrdej práce. Stále sme nedosiahli svoj cieľ. Zajtra môžeme urobiť veľký krok k tomu, aby sme sa k nemu priblížili. Bude to zábava," pokračoval Ovečkin.

VIDEO: Zostrih zo šiesteho konferenčného finále:

video //www.youtube.com/embed/JHtkx42EfLw

Mnohí ich už videli na dovolenke

Pre húževnatého Rusa to bude v stredu 11. zápas číslo sedem v play off NHL, to isté platí aj o jeho švédskom kolegovi z útoku Nicklasovi Bäckströmovi. Pred oboma je z aktívnych hráčov iba Slovák Zdeno Chára, ktorý odohral v kariére 12 "siedmych" zápasov v play off.

"Ovečkin nemá na zápasy číslo 7 dobré spomienky. Z tých desiatich, čo odohral, vyhral Washington iba tri," uvádza obozretne portál NHL.

“ Väčšina nás už v tomto čase videla niekde na dovolenke, ale my sme stále v hre a budeme bojovať, kým sa dá. „ Alexander Ovečkin

Tréner Washingtonu Barry Trotz tvrdí, že siedmy súboj na ľade Tampy nie je motivácia len pre kapitána tímu Ovečkina. "Musí to byť obrovská motivácia pre všetkých a ja verím, že podľa toho aj budeme hrať," uviedol Trotz.

Ovečkin ho ešte doplnil: "Neviem, či nám vôbec niekto veril, že sa dostaneme tak ďaleko a budeme trápiť Tampu vo finále Východnej konferencie. Väčšina nás už v tomto čase videla niekde na dovolenke, ale my sme stále v hre a budeme bojovať, kým sa dá. To môžeme sľúbiť."