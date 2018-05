Boston ubránil hviezdneho LeBrona a doma porazil Cleveland

Domácich potiahol nováčik Jayson Tatum.

24. máj 2018 o 7:15 (aktualizované 24. máj 2018 o 7:27) SITA

NEW YORK. Basketbalisti Bostonu si udržali domácu nezdolateľnosť v tohtoročnom play off a sú krok od postupu do finále NBA.

V stredajšom stretnutí zdolali Cleveland 96:83 a vo finále Východnej konferencii vedú 3:2 na zápasy. Celtics na vlastnej palubovke uspeli v desiatom dueli po sebe.

V tejto sérii zatiaľ doma nezaváhal ani jeden tím. Šiesty zápas bude v Clevelande a prípadný siedmy opäť v Bostone. Ak chcú Cavs postúpiť do štvrtého finále v sérii, musia prelomiť domácu suverenitu Celtics.

James vyzeral unavene

V stredu hostia doplatili na slabú diverzitu v útoku. LeBron James nastrieľal 26 bodov a pridal 10 doskokov, no do dvojciferných pozitívnych čísel sa okrem neho dostal už iba Kevin Love so 14 bodmi.

26 bodov nastrieľal LeBron James proti Bostonu Celtics.

Hviezdny LeBron sa navyše v záverečnej časti trápil, dal iba dva body zo štyroch striel.

"Vyzeral trochu unavene, ale žiadne obavy, bude pripravený na ďalší zápas. Jeho cieľom je postup, rovnako celého tímu, na inom nezáleží," povedal tréner Clevelandu Tyronn Lue.

James nechýbal vo finále NBA ostatných sedem rokov. "Musíme sa pozerať dopredu a vybojovať siedmy zápas. Je to iba na nás," skonštatoval pre The Canadian Press LeBron James, ktorý si v zápase okrem bodov pripísal aj šesť strát lopty.

Boston musí vyhrať ešte raz

V drese Bostonu tentokrát vyčnieval Jayson Tatum s 24 bodmi. Viac ako desať bodov nazbierali aj Jaylen Brown (17), Al Horford (15) a Marcusovia Morris so Smartom po trinásť.

"Jayson nemá limity. Bude sa zlepšovať čoraz viac. Očakávam to od neho aj od seba," povedal Brown.

"Každý je nabudený po prehranom zápase. ale ak chceme dosiahnuť náš cieľ, musíme zvíťaziť ešte raz," dodal kouč Celtics Brad Stevens.

Play off NBA

finále Východnej konferencie - 5. zápas:

Boston - Cleveland 96:83 (32:19, 21:23, 23:18, 20:23)

/stav série: 3:2/

Najviac bodov: Tatum 24, Jaylen Brown 17, Horford 15 (12 doskokov) - L. James 26 (10 doskokov), Love 14, Jeff Green a Clarkson po 8