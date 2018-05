Hudáček si vyberal medzi dvomi tímami. V Liberci má nahradiť produktívneho Bakoša

24. máj 2018 o 11:58 SITA

LIBEREC. Slovenský hokejista Libor Hudáček po troch rokoch opustil Švédsko a zamieril bližšie k vlasti, v sezóne 2018/2019 si bude obliekať dres českého tímu Bílí Tygři Liberec.

Priznal, že ponúk mal viacero, pre klub na severe Čiech rozhodla progresívna práca mladého trénera Filipa Pešána a atraktívny herný štýl. Hudáček takisto verí, že s Libercom môže pomýšľať na extraligový titul.

"Mal som viacero ponúk, napokon som si vyberal medzi Libercom a Brnom. Doma sme si potom so ženou vraveli, že Kometa to nemôže vyhrať tretíkrát po sebe," povedal pre idnes.cz 27-ročný útočník.

"Dúfam, že som si vybral správne a Brnu v tejto sezóne titul zoberieme," dodal rodák zo Spiša.

V českej najvyššej súťaži bude hrať premiérovo. V Liberci od neho očakávajú, že nahradí produktívneho krajana Martina Bakoša, ktorý odišiel práve do Brna.

"Nahradiť Martina bude veľmi náročné, pretože tu zanechal dobrú stopu. Mojim cieľom je prekonať ho a získať titul, rovnako ako on," uviedol Hudáček a vyhlásil, že kamaráta varoval, aké má s Libercom ambície.

"Ja som mu to s tým titulom hovoril. Ale on je tvrdohlavý. Chcel ísť do Brna, a tak tam išiel," vyhlásil dobre naladený Hudáček.