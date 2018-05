Syna chváli i karhá. Počas šampionátu som sa bál aj zaňho, tvrdí Pavol Rybár

Chytanie má založené na výbornom čítaní hry. Už dopredu tuší, čo sa stane, hovorí o Patrikovi Rybárovi jeho otec Pavol.

24. máj 2018 o 17:25 Juraj Berzedi

Čo znamená pre otca, ktorý bol aktívnym brankárom, že jeho syn podpísal zmluvu s tímom NHL?

„Teším sa a som rád, že sa mu to podarilo. Avšak podpísať zmluvu ešte nič neznamená. Svoju pozíciu si musí vybojovať. Pokojne sa môže stať, že bude v prvom tíme Detroitu, ale môže skončiť aj na farme či dokonca ešte nižšie.“

Zaujímali sa oňho viaceré kluby z NHL. Detroit si vybral aj po dohovore so svojimi najbližšími. Odporučili ste mu ho tiež?

„Detroit bol medzi prvými klubmi, ktorý sa oňho zaujímali a ako prvý mu ponúkli kontrakt. Pozreli sme sa, akí sú tam brankári. Zvážili sme, že to bude preňho najlepšie.

Ťažko povedať, či je to správna voľba. Každopádne je to krok dopredu. Aj keby z toho nič nebolo, stále je to skúsenosť. Málokto dostane takúto šancu.“

Kedy ste začali tušiť, že z vášho syna vyrastá brankár, ktorý môže chytať na najvyššej úrovni?