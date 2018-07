ONLINE: Jedného favorita už zdolalo. Dokáže Mexiko vyradiť Brazíliu?

Online prenos budete môcť sledovať spolu s nami.

2. júl 2018 o 0:00 (aktualizované 2. júl 2018 o 0:00) SME.sk

Oslávte Svetový pohár FIFA s Hyundai Go! >>

SAMARA. Bol to paradox. Hoci Mexiko po prvých dvoch zápasoch na MS vo futbale 2018 malo na konte plný počet bodov, do posledných chvíľ tŕplo, či sa vôbec do osemfinále dostane.

Po výhrach nad Nemeckom (1:0) a Južnou Kóreou (2:1) totiž podľahlo Švédsku (0:3). Muselo preto veriť, že Južná Kórea zoberie body Nemecku. A tak sa aj stalo. Úradujúci majstri sveta prehrali 0:2.

Trápenie prežívala v skupine aj Brazília. Po remíze so Švajčiarskom (1:1) rozhodla o svojom triumfe nad Kostarikou (2:0) až v nadstavenom čase druhého polčasu. V záverečnom dueli skupiny potom zdolala Srbsko (2:0).

Víťaz zápasu Brazília - Mexiko si vo štvrťfinále zahrá proti lepšiemu z dvojice Belgicko - Japonsko.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Online prenos: Brazília - Mexiko (MS vo futbale 2018, 5. osemfinále)