Dúfam, že to nebude typický finálový zápas, vraví Németh pred súbojom v Kyjeve

Stanislav Varga a Szilárd Németh veria Realu Madrid.

25. máj 2018 o 8:00 SITA

BRATISLAVA. Bývalí slovenskí futbalisti Szilárd Németh a Stanislav Varga mali spoločné pôsobenie na Britských ostrovoch aj reprezentačnú minulosť.

Obaja sa aj zhodli v otázke, kto sa v sobotu na Olympijskom štadióne v Kyjeve bude tešiť z triumfu v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov.

Hoci obaja majú bližšie k ostrovnému futbalu, v zápase medzi Realom Madrid a FC Liverpool zhodne tipujú oslavy španielskeho klubu.

Doterajšie výsledky nie sú rozhodujúce

Stanislav Varga. (zdroj: TASR)

"Oba tímy majú kvalitu. Real je dosť silný a skúsený, aby si poradil s akýmkoľvek mužstvom. V domácej súťaži sa mu nepodarilo získať titul, aj to ho bude motivovať," myslí si niekdajší stopér Stanislav Varga.

"Doterajšie výsledky v Lige majstrov nie sú rozhodujúce, pôjde iba o aktuálnu formu. Vo štvrťfinále či semifinále mohli kalkulovať, hralo sa na odvety, ale finále je iba o jednom zápase," pokračoval hráč, ktorý síce favorizuje obhajcu trofeje.

Po váhaní ale priznal, že sympatickejší sú mu Liverpoolčania: "Poznám zmýšľanie aj ducha anglických tímov, aj hymnu LFC, veď som v Anglicku pôsobil."

"Ako fanúšik Realu by som povedal, že vyhrá. Má skúsenosti a vie hrať v takýchto veľkých zápasoch, hoci doteraz nebol vždy presvedčivý. Na druhej strane, čaká ho húževnatý Liverpool, ktorý pod vedením Jürgena Kloppa urobil veľký pokrok a jeho zverenci vedia hrať s veľkým nasadením. Možné je všetko," doplnil bývalého spoluhráča z národného tímu Szilárd Németh.

Britský futbal zmenili zahraniční tréneri

Niekdajší skvelý útočník Németh strávil v Anglicku päť rokov v drese Middlesbrough. Za ten čas sa však futbal vyvíjal a výnimkou nie je ani typický ostrovný štýl.

"Britský futbal sa veľmi zmenil, najmä za posledných desať rokov. Prišli tréneri ako Pep Guardiola, José Mourinho, ale napríklad aj Arséne Wenger a ďalší kouči mimo Británie, ktorí priniesli európske prvky," vravel Németh pre agentúru SITA.

Szilárd Németh. (zdroj: TASR)

"Mužstvá už nehrajú typický nakopávaný futbal. Aj na hre Liverpoolu je vidieť Kloppov rukopis - veľká bojovnosť a nasadenie, dobrý prechod do útoku i prepojenie s defenzívou," pokračoval.

FC Liverpool sa v tejto sezóne prezentuje sympatickou útočnou hrou. V dvanástich dueloch hlavnej fázy Ligy majstrov strelil 40 gólov, čo je priemer 3,33 zásahu na zápas. Real Madrid má na konte o desať gólov menej, no s podobne lichotivým priemerom 2,5 gólu na stretnutie.

Ofenzívne predstavenie očakáva aj víťaz anglického Ligového pohára 2004 Németh.

"Dúfam, že to nebude typicky finálový zápas, v ktorom sa oba tímy budú sústrediť na obranu. Myslím si, že by mohol padnúť gól už v úvode zápasu do 15. minúty, aby bol duel atraktívny aj pre divákov," povedal 40-ročný rodák z Komárna, ktorý tipuje trumf Madridčanov 3:1.

Súboj Ronaldo - Salah

V sobotu sa proti sebe postavia aj dvaja elitní kanonieri - na strane Realu päťnásobný víťaz Zlatej lopty pre najlepšieho hráča Európy Cristiano Ronaldo, na opačnej Mohamed Salah.

Dvadsaťpäťročný Egypťan nastrieľal v tejto sezóne dovedna 44 gólov. V Lige majstrov sa presadil desaťkrát, Ronaldo je s 15 zásahmi na čele strelcov v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete.

"Doterajšie výkony, rovnako ako výsledky finalistov, idú bokom a rozhodujúce bude rozpoloženie v sobotu", pripomenul Varga, bývalý obranca Celticu Glasgow, West Bromwich Albion či Sunderlandu.

"Na počte gólov nezáleží. Sú to všetko vynikajúci futbalisti, a o tom kto bude úspešnejší, opäť, rozhodne aktuálna forma," dodal 45-ročný Varga, ktorého tip na záverečný rezultát je 2:1 pre Real Madrid.

Finále Ligy majstrov 2017/2018 medzi Realom Madrid a FC Liverpool v metropole Ukrajiny je v sobotu 26. mája na programe od 20.45.