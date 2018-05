Urobil obrovskú chybu. Francúzskeho reprezentanta za rozhodnutie tvrdo kritizujú

Záložník požiadal o vyškrtnutie z nominácie na MS v Rusku.

25. máj 2018 o 9:59 Martina Janíková

BRATISLAVA. Paríž Saint-Germain ovládol v aktuálnej sezóne francúzsku Ligue 1 s veľkým prehľadom. Titul vyhral s trinásťbodovým náskokom pred druhým Monakom.

Klub plný hviezd však v Lige majstrov nepresvedčil. Už v osemfinále ho vyradil Real Madrid a po neúspechu v najprestížnejšej klubovej súťaži skončil na lavičke tréner Unai Emery.

Štvorica hráčov PSG v nominácii Francúzska

Do nominácie Francúzska na majstrovstvá sveta vo futbale 2018 v Rusku (14. júna - 15. júla 2018) sa dostala štvorica hráčov francúzskeho majstra - brankár Alphonse Areola, obranca Presnel Kimpembé, útočník Kylian Mbappé a medzi náhradníkmi sa objavil Adrien Rabiot.

Pozíciu Rabiota, ktorý bol v tejto sezóne oporou PSG, bude v reprezentácii zastávať defenzívny záložník FC Sevilla Steven Nzonzi. V prospech vysokého hráča španielskeho klubu rozhodli výkony v národnom drese, v ktorom Rabiot nepresvedčil.

A práve to je dôvod aktuálnej kauzy francúzskeho reprezentačného tímu.

Rabiot sa s pozíciou náhradníka nezmieril

"Adrienove výkony za Francúzsko nedosahovali takú úroveň, akú v tejto sezóne predvádzal v drese PSG," vyjadril sa tréner francúzskeho národného tímu Didier Deschamps.

S pozíciou náhradníka sa hráč PSG nezmieril a národnú federáciu (FFF) požiadal o vyškrtnutie zo zoznamu náhradníkov na MS 2018 v Rusku.

“ Viem, že s Rabiotom nemôžem počítať. Odmietol svoju pozíciu náhradníka. Je to jeho rozhodnutie. „ Didier Deschamps, tréner Francúzska

Jeho rozhodnutie okamžite vyvolalo kritiku. Na tlačovej konferencii reagoval na rozhodnutie Rabiota i tréner Francúzska.

"Email od hráča som dostal v pondelok neskoro popoludní. Po prečítaní som ihneď kontaktoval Rabiota, či to bol on. Neodpovedal mi, ale dostal som potvrdenie, že to skutočne urobil on," uviedol Deschamps.

Deschamps: Rabiot urobil obrovskú chybu

Tréner Francúzska bol z rozhodnutia mladého hráča prekvapený.

"Dokážem pochopiť obrovské sklamanie, ale akým právom takto reaguje... Hovoríme o mladom hráčovi, ktorý sám seba vylúčil z nominácie. Dúfam, že toto rozhodnutie mu umožní dozrieť a popremýšľať. Som presvedčený, že urobil obrovskú chybu," uviedol Deschamps.

"Na najvyššej úrovni nie je miesto na takéto rozhodnutia. Hráči musia byť za každých okolností profesionálmi," pokračoval.

"Jeho rozhodnutie beriem na vedomie a i keď z toho nie som šťastný, nebudem to celé dni riešiť. Viem, že s Rabiotom nemôžem počítať. Odmietol svoju pozíciu náhradníka. Je to jeho rozhodnutie," uzavrel tréner Francúzska.

Úradujúci vicemajstri Európy Francúzi začnú šampionát v Rusku v základnej C-skupine zápasom proti Austrálii 16. júna. O päť dní neskôr ich čakajú reprezentanti Peru a zápasy základnej skupiny ukončia duelom proti Dánsku 26. júna.

Informácie priniesol portál squawka.com.