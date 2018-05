Bývalý šéf IBU mal brať od Rusov úplatky. Zaslúžil si iný koniec, tvrdí Lehoťan

Anders Besseberg sa spája aj so Slovenskom, mal tu streliť medveďa.

25. máj 2018 o 10:24 TASR

BANSKÁ BYSTRICA. Od 10. apríla, keď vyšla na verejnosť aféra súvisiaca s vtedajším prezidentom Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) Nórom Andersom Bessebergom, uplynulo už dosť času, aby sa našla základná odpoveď na otázku, do akej miery obvinenia o úplatkoch a dopingovom krytí ruských biatlonistov zasiahli svetový biatlon.

Čo robia všetky orgány, ktoré vedú vyšetrovanie voči bývalému prezidentovi a bývalej generálnej sekretárke priblížil čiastočne viceprezident IBU Ivor Lehoťan, aj s tvrdením, že "stále sme v situácii, keď nemáme oficiálnu správu od rakúskych i nórskych vyšetrovateľov, alebo zo Svetovej antidopingovej agentúry."

Zatiaľ len skladajú mozaiku

Škandál sa prevalil po tom, čo 10. apríla rakúska polícia prehľadala sídlo Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) v Salzburgu v súvislosti s podozrením, že ruské dopingové prípady sa zakrývali výmenou za úplatky.

Vyšetrovatelia neustále pracujú s podozrením, že počas piatich rokov sa úplatky vyšplhali na 300 000 amerických dolárov a okrem iného sa ovplyvnilo 65 dopingových testov. "Zatiaľ si len skladáme mozaiku, čo sa mohlo stať," vysvetlil Lehoťan.

"Museli sme zareagovať, očakávali to od nás naši reklamní partneri aj televízny partner. Prvý krok bol logický, suspendovali sme generálnu sekretárku Nicole Reschovú a taktiež sme požiadali prezidenta Andersa Besseberga, aby odstúpil z funkcie, čo aj urobil na čas vyšetrovania," vysvetlil Lehoťan.

"Momentálne sa naša 10-členná exekutíva zúžila na ôsmich a naše minulé zasadnutie exekutívy viedol prvý viceprezident Viktor Majgurov. Všetko riešime kolektívne, každý týždeň máme buď telefónnu konferenciu, alebo sa osobne stretávame v Salzburgu. Chceme najmä upokojiť situáciu a všetkým dať jasný signál, že ak sa niečo stalo, tak vinou zlyhania jednotlivcov. Chceme aj poukázať na to, že to nebola systémová chyba, ale naozaj len individuálne zlyhanie."

Na Slovensku strelil medveďa

Exekutíva IBU sa orientuje, ako povedal Lehoťan, v dvoch tvrdeniach. "Besseberg nám i do nórskych médií tvrdí, že nezobral žiadny dolár z Ruska, že nemá nič spoločné s tým, čo sa mu dáva za vinu. Zatiaľ nebolo vznesené voči nemu, ani voči Nicole Reschovej, žiadne obvinenie a musíme si počkať na to, k akým záverom sa vyšetrovanie dopracuje," uviedol Lehoťan.

“ Naše videnie bolo rozdielne. Besseberg stále obhajoval svoju líniu s tvrdením, že ak nie sú jasne položené veci na stôl, konkrétne dôkazy voči ruským športovcom, jednoducho ich bude chrániť a rešpektovať právo na obranu do poslednej chvíle. „ Ivor Lehoťan

"Áno, spomínali sa závažné fakty, aj o našom slovenskom medveďovi, ktorého Besseberg strelil. O tom, že je vášnivý poľovník, všetci v biatlonovom svete vedeli a vedia. Spomína sa, že chodil na poľovačky do Ruska, no treba povedať aj to, že chodil za svojimi kamarátmi a na poľovačky po celej Európe," prezradil.

"Myslím si, že necestoval s tým zámerom, aby potom prižmúril oči pri nejakej kandidatúre, alebo pri niečom inom, tento motív by som za tým nevidel."

V prípadoch ruského dopingu sa nezhodli

Medzi Lehoťanom a Bessebergom panoval dlhé roky vzťah dôvery. "Nemal som informáciu alebo pocit, že robí niečo v prospech nejakej krajiny, v tomto prípade Ruska. Na druhej strane však musím povedať, že v predchádzajúcich dvoch rokoch sme sa v prísnosti alebo tvrdosti sankcií voči ruskému biatlonu ani my dvaja nezhodli," priznal.

"Naše videnie bolo rozdielne. Besseberg stále obhajoval svoju líniu s tvrdením, že ak nie sú jasne položené veci na stôl, konkrétne dôkazy voči ruským športovcom, jednoducho ich bude chrániť a rešpektovať právo na obranu do poslednej chvíle," pokračoval Lehoťan.

Ivor Lehoťan (vľavo). (zdroj: TASR)

"Pripomínam však, že spoločne sme v exekutíve presadili v predchádzajúcich dvoch rokoch sankcie voči ruskému biatlonu, a boli dosť tvrdé. Navrhli sme ruskému biatlonovému zväzu, aby sa po McLarenovej správe zriekol práva organizovať Svetový pohár v Ťumeni v roku 2017 a aby sa zriekol aj práva organizovať MSJ v rovnakom roku," tvrdil.

"V decembri sme odobrali ruskému biatlonu štatút riadneho člena IBU a momentálne je v pozícii len člena provizórneho. Isté sankcie sme prijímali, no či boli dostatočné, to ukáže asi až samotné vyšetrovanie."

Na pozíciu prezidenta majú dvoch kandidátov

V septembri čaká IBU volebný kongres, a teda aj skladanie účtov. "Vyšetrovanie podľa mňa do termínu kongresu neuzatvoria," myslí si Lehoťan.

"Na pozíciu prezidenta máme zatiaľ dvoch kandidátov, Švéda Olle Dahlina, súčasného viceprezidenta IBU pre rozvoj, a Nóra Tore Boygarda, bývalého úspešného šéfa nórskeho biatlonu. Kongres bude naozaj o tom, aby sme si poradili s nepríjemnou škvrnou v našom športe u dvoch kľúčových predstaviteľov," priznal.

"Podľa mňa je Besseberg osoba, ktorá by si zaslúžila odchádzať zo svetového biatlonu za iných okolností. Svetový biatlon dotiahol do pozície, o ktorej pred 25 rokmi nikto nemohol ani len snívať. Opakujem však, počkajme si na výsledky vyšetrovania, až potom môžeme niekoho súdiť. Pre mňa osobne je to obrovské sklamanie, bol to aj šok, že k takémuto niečomu by mohlo dôjsť."

Urobia nezávislý audit

Vedenie IBU podľa Lehoťana už dlhší čas čelilo zvýšenému tlaku a kritike. "Aj keby nedošlo k vyšetrovaniu, dozrel čas, aby sme urobili niektoré kroky vzhľadom na budúcnosť. Tlačili sme na to, aby sme urobili audit našej antidopingovej práce, pretože naši športovci nám vyčítali menšiu rozhodnosť," prezradil.

"Prijali sme preto na exekutíve záver, aby nám Medzinárodná asociácia antidopingových agentúr urobila nezávislý audit. Ten nám ukáže, ako sme v boji proti dopingu postupovali. Ja si myslím, že sme mohli byť o čosi tvrdší, no naozaj by som niečo vo fáze vyšetrovania nerád predbiehal," priznal.

"Svetová antidopingová agentúra spolu s rakúskymi vyšetrovateľmi majú k dispozícii všetky dáta za uplynulé obdobie zo serveru IBU v Salzburgu a majú k dispozícii aj mobilnú komunikáciu. Vypočúvali bývalú generálnu sekretárku i Besseberga a ešte jednu ďalšiu zamestnankyňu nášho úradu v Salzburgu," uviedol Lehoťan.

"Pracujú aj s tvrdeniami Grigorija Rodčenkova, bývalého šéfa Ruského antidopingového laboratória RUSADA. Pre mňa je to osoba, ktorá bola na dvoch stranách barikády. Ak uviedol závažné fakty, tak vie niečo viac ako v tejto chvíli ja, jeho vyjadrenia by som ďalej nechcel komentovať. Na nejaké konečné úvahy je vzhľadom na vyšetrovanie ešte priskoro a bolo by to naozaj nekvalifikované."

Po skončení vyšetrovania sa bude môcť konkrétnejšie hovoriť aj o ďalšom smere napredovania svetového biatlonu.

"Za dôležité považujem aj komunikáciu so športovcami. Pred dvoma týždňami som sa z poverenia exekutívy stretol s novozvolenými členmi komisie športovcov, s jej šéfkou Američankou Clare Eganovou a Nemcom Erikom Lesserom. Vyčítajú nam, že sme nerobili maximum v boji proti dopingu, to bolo zlé a nepríjemné zistenie. Preto sa veľmi spoliehame na audit, ktorý by nám mal presne zodpovedať, ako to naozaj bolo."