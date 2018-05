Ešte som to nezažil. Ľudia vo Vegas pre hokej dýchajú, tvrdí Tatar

Nie je to o osobných štatistikách alebo o tom, kto koľko hrá. V play off je len jeden cieľ, hovorí Tomáš Tatar.

25. máj 2018 o 12:23 Lenka Waterkotte

Rozhovor pre Denník SME: Nováčik NHL Vegas Golden Knights zažíva rozprávkovú sezónu. V play off sa dostal už do veľkého finále o Stanleyho pohár, v ktorom nastúpi proti Washingtonu. Bude pri tom aj slovenský útočník Vegas TOMÁŠ TATAR, ktorý má šancu prvý raz v živote získať najprestížnejšiu klubovú hokejovú trofej na svete.

Ešte pred pár mesiacmi ste boli v Detroite, kde už pred záverom základnej časti bolo jasné, že tím nepostúpi do play off. Prišla však výmena, novy tím a teraz ste vo finále o Stanleyho pohár. Pomysleli ste si, že sezóna môže mať taký bláznivý záver?

„Určite nie. Hoci pred play off je vždy všetko možné. Keď som prestúpil, mojím cieľom bolo pomôcť tímu do play off a potom ísť z jedného kola do druhého. Je úžasné, ako sa nám darí, hráme výborný hokej. Vo finále to bude najťažší krok.“

Hrať budete proti Washingtonu, ktorý má v tíme hviezdneho ruského útočníka Alexandra Ovečkina. Akú sériu očakávate?

„Bude to náročné. Washington má skvelý tím, bude to bezpochyby najťažšia séria. Hrajú výborný hokej, zdolali Tampu Bay i Pittsburgh, takže je tam dôvod, prečo sú takí dobrí.“

Vo finále o Stanleyho pohár si zahráte prvýkrát v kariére podobne ako Ovečkin. Čo to pre vás znamená?

„Je to detský sen, o ktorom uvažujete pri zaspávaní. Musíme sa na to všetci zodpovedne pripraviť, aby sme si ho splnili.“

Vegas je nováčikom v NHL, v lige hrá prvý rok a nikto s ním pred sezónou nerátal. Počas sezóny ste hrali proti Vegas, teraz ste súčasťou toho klubu. Vďaka čomu sa tím dostal tak ďaleko? V čom je výnimočný?