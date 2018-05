Delph si chce pre manželkin pôrod počas MS odskočiť z Ruska do Anglicka

Nič nie je v živote dôležitejšie ako rodina, vždy bude na prvom mieste, vraví futbalista.

25. máj 2018 o 13:42 SITA

LONDÝN. Anglický futbalista Fabian Delph veľmi túži po účasti na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo futbale, ale zároveň nechce chýbať pri manželke Natalie, keď privedie na svet ich tretie dieťa.

Delph sa vďaka skvelým výkonom na ľavej strane obrany či stredu poľa v tíme Manchester City dostal do anglickej nominácie na MS 2018 v Rusku, no spriada plány ako by si nenechal ujsť šampionát a zároveň bol doma pri pôrode.

Ten je plánovaný na 30. júna, teda dva dni po záverečnom súboji Angličanov v G-skupine v Kaliningrade proti Belgičanom, ale zároveň v deň osemfinálového programu, kde by sa anglickí reprezentanti reálne mohli ocitnúť.

Delph v tejto súvislosti zvažuje rýchly odlet domov a potom prílet späť do Ruska podľa potreby.

"S trénerom som sa už o tom rozprával a Gareth Southgate bol fantastický. Nič nie je v živote dôležitejšie ako rodina, vždy bude na prvom mieste," povedal 28-ročný Delph, cituje ho portál ESPN.

Istotu, že bude môcť odletieť za manželkou do Anglicka, však zatiaľ nemá. "Ak dostanem šancu prísť domov, urobím tak. Ak budem musieť zostať v Rusku, verím, že moja žena to zvládne. Ona je z Yorkshiru, určite sa s tým odhodlane vyrovná," dodal Delph.