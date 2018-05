Kližan sa presadil bojovnosťou. Som na neho hrdý, vraví Hrbatý

Martin Kližan postúpil na French Open z kvalifikácie do hlavnej súťaže.

25. máj 2018 o 16:31 Miloslav Šebela

PARÍŽ, BRATISLAVA. Martin Kližan sa predstaví v hlavnej súťaži na French Open siedmy raz v kariére. Tento rok si však musel v Paríži svoju účasť vybojovať v kvalifikácii.

Kližan sa dostáva do sľubnej formy. V Paríži prešiel cez kvalifikáciu najmä vďaka bojovným výkonom. Súperi ho dokázali poriadne potrápiť a v každom zápase musel odohrať až tri sety.

V druhom kole kvalifikácie proti Miomirovi Kecmanovičovi nebol ďaleko od vypadnutia.

Už sa vraj podobá na Clooneyho

„Pribudlo mi aspoň tisíc sivých vlasov,“ napísal Dominik Hrbatý po Kližanovom víťazstve nad Kecmanovičom 6:7 (1), 7:6 (5), 6:3 na instagrame. „Už som bol takmer v lietadle,“ priznal po zápase aj Kližan.

Piatkový víťazný zápas nad Argentínčanom Londerom prežíval Hrbatý ešte viac. „Ak som mal doteraz tisíc šedivých vlasov, tak teraz musím vyzerať ako George Clooney,“ opisoval.

Kližan vyhral nad Londerom 6:4, 4:6, 7:6 (5) a v hlavnej súťaži grandslamového turnaja sa predstaví prvý raz od vlaňajšieho Wimbledonu.

„Po zápase som sa Martina opýtal, či to niekedy nemôže byť ľahšie, ale myslel som to samozrejme zo žartu. Som na neho hrdý. Bol to naozaj ťažký zápas,“ hovoril 40-ročný Hrbatý pre SME.

„Možno, že niektorí súperi vyzerali papierovo slabší, ale v kvalifikácii renking veľa neznamená. Možno niektoré rozhodnutia mohol Martin urobiť inak, ale dôležité je, aby sa z toho v ďalších zápasoch poučil.

Celkovo je Martinova hra na veľmi dobrej úrovni. Aj on môže byť spokojný. Až na to, že to bolo ako na hojdačke,“ opisoval Hrbatý.

Jeho výkon sa zlepšoval